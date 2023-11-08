26 شهيدا وعدد من الجرحى في قصف شمال القطاع وتدمير مسجد جنوبه

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN/استشهد 26
مواطنا وأصيب آخرون في غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، على عدد من المنازل شمال قطاع غزة.
وقالت مصادر إن طيران الاحتلال استهدف سيارة مدنية بجوار مستشفى اليمن السعيد بمخيم جباليا، موقعا 19 شهيدا
وعددا من الجرحى.
وأضاف مراسلونا أن شهيدين وصلا إلى مستشفى كمال عدوان، وخمسة إلى المستشفى الإندونيسي في قصف منزل في جباليا شمال القطاع.
وقصفت طائرات الاحتلال مسجد المصطفى في منطقة الشيخ ناصر بخان يونس ليرتفع عدد المساجد التي تم تدميرها اليوم إلى أربعة، كما قصفت منزلا لعائلة أبو تيم في بلدة بني سهيلا شرق محافظة خان يونس.
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