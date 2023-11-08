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26 شهيدا وعدد من الجرحى في قصف شمال القطاع وتدمير مسجد جنوبه

11/8/2023 2:20:58 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN/استشهد 26
مواطنا وأصيب آخرون في غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، على عدد من المنازل شمال قطاع غزة.
وقالت مصادر إن طيران الاحتلال استهدف سيارة مدنية بجوار مستشفى اليمن السعيد بمخيم جباليا، موقعا 19 شهيدا
وعددا من الجرحى.
وأضاف مراسلونا أن شهيدين وصلا إلى مستشفى كمال عدوان، وخمسة إلى المستشفى الإندونيسي في قصف منزل في جباليا شمال القطاع.
وقصفت طائرات الاحتلال مسجد المصطفى في منطقة الشيخ ناصر بخان يونس ليرتفع عدد المساجد التي تم تدميرها اليوم إلى أربعة، كما قصفت منزلا لعائلة أبو تيم في بلدة بني سهيلا شرق محافظة خان يونس.

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