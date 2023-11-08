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انخفاض أسعار لحوم البقر المُصدّرة من البرازيل

11/8/2023 2:17:15 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Da Redação

ساو باولو – شهدت البرازيل انخفاضًا في أسعار مبيع لحوم البقر الخام في الربع الثالث من العام الحالي مقارنةً بالأشهر الثلاثة الماضية وبالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقًا للتقارير الصادرة يوم الإثنين (06) عن شركة“منيرفا فودز” البرازيلية. وبلغ متوسط سعر اللحوم المصدّرة إلى الخارج 4.6 دولارًا أميركيًا للكيلو الواحد في الفترة الممتدة بين تموز/ يوليو وأيلول/ سبتمبر، مقابل 5 دولارات في الفترة الممتدة بين نيسان/ أبريل وحزيران/يونيو، و6.2 دولارًا في الربع الثالث من عام 2022.

كذلك شهدت أسعار لحوم البقر انخفاضًا في الريال البرازيلي، فبلغ سعر الكيلو الواحد 22.4 ريالًا في الربع الثالث من العام الحالي، بينما كان يُباع الكيلو بقيمة 24.6 ريالًا في الأشهر الثلاثة الماضية وبقيمة 32.7 ريالًا في الفترة نفسها من العام الماضي، مع العلم أن منيرفا تستند في معلوماتها هذه على بيانات وزارة التنمية والصناعة والتجارة الخارجية.

كما تفيد منيرفا إن عمليات ذبح المواشي سجلت ارتفاعًا في الربع الثالث، ومع ذلك شهدت ولاية ساو باولو هبوطًا في متوسط أسعار الماشية الحية بالريال البرازيلي إن كان من حيث المقارنات الربع سنوية أو السنوية، وانعكس ذلك أيضًا على أسعار الماشية بالدولار الأميركي. وتقول الشركة في تقريرها حول القطاع إن“الهبوط الكبير في الأسعار يعكس التوافر الكبير للماشية الجاهزة للذبح، وذلك إنما هو نتيجة للدورة القوية للثروة الحيوانية البرازيلية”.

كذلك بلغ إجمالي صادرات اللحوم البرازيلية 541 ألف طن في الفترة الممتدة بين تموز/ يوليو وأيلول/ سبتمبر، مسجلًا انخفاضًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي شهدت تصدير 574 ألف طن بغض النظر عن الزيادة في الصادرات مقارنةً بالأشهر الثلاثة الماضية، واتخذت الإيرادات التي بلغت 2.5 مليار دولار أميركي اتجاهًا مماثلًا فسجلت ارتفاعًا مقارنة بالأشهر الثلاثة الماضية وانخفاضًا مقارنة بالأشهر نفسها من عام 2022. ويجدر الذكر أن الصين كانت على رأس قائمة الدول المستوردة (في الصورة الافتتاحية: المستهلكون الصينيون يشترون لحوم البقر في المتجر)، تليها تشيلي ثم الإمارات العربية المتحدة.

ترجمته من البرتغالية مريم موسى

©Imaginechina/Shen Jinkang/AFP

MENAFN08112023000213011057ID1107396090

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