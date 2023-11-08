انخفاض أسعار لحوم البقر المُصدّرة من البرازيل

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Da Redação
ساو باولو – شهدت البرازيل انخفاضًا في أسعار مبيع لحوم البقر الخام في الربع الثالث من العام الحالي مقارنةً بالأشهر الثلاثة الماضية وبالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقًا للتقارير الصادرة يوم الإثنين (06) عن شركة“منيرفا فودز” البرازيلية. وبلغ متوسط سعر اللحوم المصدّرة إلى الخارج 4.6 دولارًا أميركيًا للكيلو الواحد في الفترة الممتدة بين تموز/ يوليو وأيلول/ سبتمبر، مقابل 5 دولارات في الفترة الممتدة بين نيسان/ أبريل وحزيران/يونيو، و6.2 دولارًا في الربع الثالث من عام 2022.
كذلك شهدت أسعار لحوم البقر انخفاضًا في الريال البرازيلي، فبلغ سعر الكيلو الواحد 22.4 ريالًا في الربع الثالث من العام الحالي، بينما كان يُباع الكيلو بقيمة 24.6 ريالًا في الأشهر الثلاثة الماضية وبقيمة 32.7 ريالًا في الفترة نفسها من العام الماضي، مع العلم أن منيرفا تستند في معلوماتها هذه على بيانات وزارة التنمية والصناعة والتجارة الخارجية.
كما تفيد منيرفا إن عمليات ذبح المواشي سجلت ارتفاعًا في الربع الثالث، ومع ذلك شهدت ولاية ساو باولو هبوطًا في متوسط أسعار الماشية الحية بالريال البرازيلي إن كان من حيث المقارنات الربع سنوية أو السنوية، وانعكس ذلك أيضًا على أسعار الماشية بالدولار الأميركي. وتقول الشركة في تقريرها حول القطاع إن“الهبوط الكبير في الأسعار يعكس التوافر الكبير للماشية الجاهزة للذبح، وذلك إنما هو نتيجة للدورة القوية للثروة الحيوانية البرازيلية”.
كذلك بلغ إجمالي صادرات اللحوم البرازيلية 541 ألف طن في الفترة الممتدة بين تموز/ يوليو وأيلول/ سبتمبر، مسجلًا انخفاضًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي شهدت تصدير 574 ألف طن بغض النظر عن الزيادة في الصادرات مقارنةً بالأشهر الثلاثة الماضية، واتخذت الإيرادات التي بلغت 2.5 مليار دولار أميركي اتجاهًا مماثلًا فسجلت ارتفاعًا مقارنة بالأشهر الثلاثة الماضية وانخفاضًا مقارنة بالأشهر نفسها من عام 2022. ويجدر الذكر أن الصين كانت على رأس قائمة الدول المستوردة (في الصورة الافتتاحية: المستهلكون الصينيون يشترون لحوم البقر في المتجر)، تليها تشيلي ثم الإمارات العربية المتحدة.
ترجمته من البرتغالية مريم موسى
©Imaginechina/Shen Jinkang/AFP
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