سوق الحلال: توسُّع عالمي إلى ما بعد حدود الشرق الأوسط

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

بقلم ماوريليو كوهال*

تجاوز الطَّلب العالمي المتزايد على لحوم الحلال الحدود التقليديَّة لمنطقة الشَّرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد برزت دولٌ مثل ماليزيا والفلبين وإندونيسيا والصين كوجهاتٍ مُهمّة لصناعة الحلال. كما قد أظهرت المعلومات التي تم الكشف عنها مؤخرًا خلال منتدى الأعمال البرازيلي – العالمي للحلال، الذي نظمته الغرفة التجارية العربية البرازيلية واتحاد الجمعيّات الإسلاميّة في البرازيل – فامبراس حلال، أنَّ مبيعات اللحوم الحلال لشركة“مينيرفا فودز” (Minerva Foods ) إلى الأسواق خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد ارتفعت بنسبة مذهلة بلغت 240٪ بين عامي 2021 و 2023. ويعكس هذا الإنجاز البارز فصلًا جديدًا في تاريخ سوق الحلال، مع ظهور“مينيرفا فودز” كأحد اللاعبين الرئيسيين في هذه السوق، متجاوزةً من خلال نهجها الحواجز الثقافية والدينية. علمًا بأنّه يتم الاعتراف بسوق الحلال اليوم ليس فقط عبر جذوره الدينية، بل أيضًا بتركيزه على الجودة والاستدامة.

وعلى كلّ حال، فإنَّ هذه الزيادة والتوسّع إلى ما بعد منطقة الشرق الأوسط يمكن أن تُعزى إلى سلسلة من العوامل المترابطة. فعلى الرغم من أن شهادة الحلال تمتلك جذورًا في المبادئ الدينية الإسلامية، إلا أنها تحولت إلى علامة عالمية معترف بها من حيث الجودة والاستدامة كما ذكَرتُ سابقًا. وقد لعب هذا الاعتراف دورًا مهمًّا في تعزيز جاذبية المنتجات الحلال ليس فقط بين المجتمعات المسلمة، ولكن أيضًا بين المستهلكين الواعين في جميع أنحاء العالم. ولا شكَّ بأنّ التزام هذه الصّناعة بممارسات إنتاجٍ أخلاقيَّة وعالية الجودة قد رسَّخ سمعة لحوم الحلال كخيارٍ ذي افضليَّة، ممَّا دفع بزيادة الاهتمام بها في المناطق غير التقليديَّة.

وعلاوةً على ذلك، فإنَّ النمو الكبير للسكان المسلمين في جميع أنحاء العالم، وخاصةً في البلدان النامية، لهُ دور أساسيٌّ في زيادة استهلاك اللحوم البقريَّة الحلال. حيث أشارت التوقُّعات إلى أن السكان المسلمين سيزدادون بنسبة تفوق 80٪ بين عامي 2005 و 2030، ولا بدَّ من أنّ هذا قد أدّى إلى زيادة بارزة في الطلب على المنتجات الغذائية التي تلبي مبادئ الحلال.

في هذا السياق، تبرز استراتيجية“مينيرفا فودز”على الصعيدين العالمي والإقليمي. إذ وبفضل تواجد عملياتها الصناعية في ست دول وامتلاكها لشبكة مكاتب دولية، تتمتّع الشركة بموقعٍ جيّد يمكِّنها من خدمة عملائها في جميع أنحاء العالم بأقلّ نسبة مخاطر وأقصى كفاءة. كما أنّ العامل الحاسم في نجاح الشركة هو التزامها بفهم احتياجات العملاء، مع قربها من الثقافات المتنوعة.

أيضًا في هذا الإطار، تحتل مينيرفا موقعًا استراتيجيًا بفضل مكتبها الإقليمي المركزي في دبي بشكل خاص، والذي من شأنه أن ييسّر تدفّق المعلومات بين المكاتب ويمكّن التجاوب السريع مع متطلبات سوق عالمية مستمرّة في تطوّرها. فضلًا عن أنّ استراتيجية التنويع الجغرافي التي اعتمدتها الشركة لا تسمح لها فقط بخدمة مجموعة واسعة من الأسواق، بل وتمكِّنها أيضًا من تقديم حلاً أكثر استدامة على المدى الطَّويل.

وعلى هذا، فإنَّ سمعة المنتجات الحلال كضمان للممارسات الإنتاجية الأخلاقية والجودة العالية قد ساهمت في جعلها جذّابة عالميًا. ومع استمرار توسع وتطور سوق الحلال، فإن الطلب المتزايد على هذه المنتجات، بما في ذلك في المناطق غير التقليدية مثل جنوب شرق آسيا، يمثِّل تغييرًا كبيرًا في المشهد العالمي للصّناعة. إنَّ تصدّر شركات مثل مينيرفا فودز في هذا القطّاع وقيادتها لهذه الطريق، يضع سوق الحلال في موقعٍ ممتاز ليصبح قوَّة مهيمنة في تجارة اللحوم على الصعيدين الإقليمي والعالمي خلال السّنوات القادمة.

*موريلو كوهال: مدير التصدير في شركة مينيرفا فودز (Minerva Foods).





ترجمته من البرتغالية: يارا عثمان

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