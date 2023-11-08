سوق الحلال: توسُّع عالمي إلى ما بعد حدود الشرق الأوسط

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Artigos ANBA
بقلم ماوريليو كوهال*
تجاوز الطَّلب العالمي المتزايد على لحوم الحلال الحدود التقليديَّة لمنطقة الشَّرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد برزت دولٌ مثل ماليزيا والفلبين وإندونيسيا والصين كوجهاتٍ مُهمّة لصناعة الحلال. كما قد أظهرت المعلومات التي تم الكشف عنها مؤخرًا خلال منتدى الأعمال البرازيلي – العالمي للحلال، الذي نظمته الغرفة التجارية العربية البرازيلية واتحاد الجمعيّات الإسلاميّة في البرازيل – فامبراس حلال، أنَّ مبيعات اللحوم الحلال لشركة“مينيرفا فودز” (Minerva Foods ) إلى الأسواق خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد ارتفعت بنسبة مذهلة بلغت 240٪ بين عامي 2021 و 2023. ويعكس هذا الإنجاز البارز فصلًا جديدًا في تاريخ سوق الحلال، مع ظهور“مينيرفا فودز” كأحد اللاعبين الرئيسيين في هذه السوق، متجاوزةً من خلال نهجها الحواجز الثقافية والدينية. علمًا بأنّه يتم الاعتراف بسوق الحلال اليوم ليس فقط عبر جذوره الدينية، بل أيضًا بتركيزه على الجودة والاستدامة.
وعلى كلّ حال، فإنَّ هذه الزيادة والتوسّع إلى ما بعد منطقة الشرق الأوسط يمكن أن تُعزى إلى سلسلة من العوامل المترابطة. فعلى الرغم من أن شهادة الحلال تمتلك جذورًا في المبادئ الدينية الإسلامية، إلا أنها تحولت إلى علامة عالمية معترف بها من حيث الجودة والاستدامة كما ذكَرتُ سابقًا. وقد لعب هذا الاعتراف دورًا مهمًّا في تعزيز جاذبية المنتجات الحلال ليس فقط بين المجتمعات المسلمة، ولكن أيضًا بين المستهلكين الواعين في جميع أنحاء العالم. ولا شكَّ بأنّ التزام هذه الصّناعة بممارسات إنتاجٍ أخلاقيَّة وعالية الجودة قد رسَّخ سمعة لحوم الحلال كخيارٍ ذي افضليَّة، ممَّا دفع بزيادة الاهتمام بها في المناطق غير التقليديَّة.
وعلاوةً على ذلك، فإنَّ النمو الكبير للسكان المسلمين في جميع أنحاء العالم، وخاصةً في البلدان النامية، لهُ دور أساسيٌّ في زيادة استهلاك اللحوم البقريَّة الحلال. حيث أشارت التوقُّعات إلى أن السكان المسلمين سيزدادون بنسبة تفوق 80٪ بين عامي 2005 و 2030، ولا بدَّ من أنّ هذا قد أدّى إلى زيادة بارزة في الطلب على المنتجات الغذائية التي تلبي مبادئ الحلال.
في هذا السياق، تبرز استراتيجية“مينيرفا فودز”على الصعيدين العالمي والإقليمي. إذ وبفضل تواجد عملياتها الصناعية في ست دول وامتلاكها لشبكة مكاتب دولية، تتمتّع الشركة بموقعٍ جيّد يمكِّنها من خدمة عملائها في جميع أنحاء العالم بأقلّ نسبة مخاطر وأقصى كفاءة. كما أنّ العامل الحاسم في نجاح الشركة هو التزامها بفهم احتياجات العملاء، مع قربها من الثقافات المتنوعة.
أيضًا في هذا الإطار، تحتل مينيرفا موقعًا استراتيجيًا بفضل مكتبها الإقليمي المركزي في دبي بشكل خاص، والذي من شأنه أن ييسّر تدفّق المعلومات بين المكاتب ويمكّن التجاوب السريع مع متطلبات سوق عالمية مستمرّة في تطوّرها. فضلًا عن أنّ استراتيجية التنويع الجغرافي التي اعتمدتها الشركة لا تسمح لها فقط بخدمة مجموعة واسعة من الأسواق، بل وتمكِّنها أيضًا من تقديم حلاً أكثر استدامة على المدى الطَّويل.
وعلى هذا، فإنَّ سمعة المنتجات الحلال كضمان للممارسات الإنتاجية الأخلاقية والجودة العالية قد ساهمت في جعلها جذّابة عالميًا. ومع استمرار توسع وتطور سوق الحلال، فإن الطلب المتزايد على هذه المنتجات، بما في ذلك في المناطق غير التقليدية مثل جنوب شرق آسيا، يمثِّل تغييرًا كبيرًا في المشهد العالمي للصّناعة. إنَّ تصدّر شركات مثل مينيرفا فودز في هذا القطّاع وقيادتها لهذه الطريق، يضع سوق الحلال في موقعٍ ممتاز ليصبح قوَّة مهيمنة في تجارة اللحوم على الصعيدين الإقليمي والعالمي خلال السّنوات القادمة.
*موريلو كوهال: مدير التصدير في شركة مينيرفا فودز (Minerva Foods).
ترجمته من البرتغالية: يارا عثمان
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