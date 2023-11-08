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1.3 مليار جنيه زيادة في أرباح بنك ناصر بنهاية يونيو - جريدة البورصة

11/8/2023 2:04:48 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) > أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن أرباح البنك ارتفعت إلى 3.095 مليار جنيه بالعام المالي المنتهي في 30 يونيو، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق والبالغة 1.758 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.337 مليار جنيه، وبنسبة نمو 76%.

وأضافت،خلال اجتماع مجلس إدارة البنك، أن ميزانية البنك ارتفعت إلى 42.3 مليار جنيه مقارنة بالعام المنتهى، والتى بلغت 34.3 مليار جنيه بمعدل تطور 23%.

وأوضحت القباج، أنه تمت الموافقة علي الاعتماد النهائي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها والحساب الختامي للبنك للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023.

وأظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك استمرار تسجيل معدلات نمو قوية فى جميع قطاعات الأعمال بالبنك، حيث ارتفعت أرباح البنك إلى 3.095 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق والبالغة 1.758 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.337 مليار جنيه بنسبة نمو 76% عن الفترة السابقة، كما ارتفعت ميزانية البنك إلى 42.3 مليار جنيه مقارنة بالعام المنتهى والتى بلغت 34.3 مليار جنيه بمعدل تطور 23%، وبلغت صافي التمويلات والتسهيلات الممنوحة للعملاء ما قدره 26.1 مليار جنيه بنسبة تطور 15%.

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