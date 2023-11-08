1.3 مليار جنيه زيادة في أرباح بنك ناصر بنهاية يونيو - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن أرباح البنك ارتفعت إلى 3.095 مليار جنيه بالعام المالي المنتهي في 30 يونيو، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق والبالغة 1.758 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.337 مليار جنيه، وبنسبة نمو 76%.
وأضافت،خلال اجتماع مجلس إدارة البنك، أن ميزانية البنك ارتفعت إلى 42.3 مليار جنيه مقارنة بالعام المنتهى، والتى بلغت 34.3 مليار جنيه بمعدل تطور 23%.
وأوضحت القباج، أنه تمت الموافقة علي الاعتماد النهائي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها والحساب الختامي للبنك للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023.
وأظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك استمرار تسجيل معدلات نمو قوية فى جميع قطاعات الأعمال بالبنك، حيث ارتفعت أرباح البنك إلى 3.095 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق والبالغة 1.758 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.337 مليار جنيه بنسبة نمو 76% عن الفترة السابقة، كما ارتفعت ميزانية البنك إلى 42.3 مليار جنيه مقارنة بالعام المنتهى والتى بلغت 34.3 مليار جنيه بمعدل تطور 23%، وبلغت صافي التمويلات والتسهيلات الممنوحة للعملاء ما قدره 26.1 مليار جنيه بنسبة تطور 15%.
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