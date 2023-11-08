تراجع طفيف بأسعار العملات فى السوق الموازية.. والدولار يُسجل 47.75 جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
تراجعت أسعار العملات الأجنبية فى السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات الأمس.
وانخفض سعر الدولار بنسبة طفيفة، مُسجلًا نحو 47.75 جنيه صباح اليوم مقارنة مع 48 جنيه خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بينما تراجع سعر اليورو إلى 50.9 جنيه مقارنة بـ 51.53 جنيه.
وتراجع سعر الجنيه الاسترلينى 1.1 جنيه، ليصل إلى 58.55 جنيه صباح اليوم.
وكانت أسعار العملات اتجهت للصعود خلال الثلاثة أيام السابقة، قبل أن تعاود الانخفاض صباح اليوم.
وبالنسبة للعملات العربية فقد شهدت تراجعًا نسبيًا بالتوازي مع تراجع سعر الدولار، إذ سجل الريال السعوديى نحو 12.78 جنيه صباح اليوم مقارنة بـ 13 جنيه أمس، وتراجع الدرهم الإماراتى 50 قرشًا، ليصل إلى 13 جنيهًا.
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