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تراجع طفيف بأسعار العملات فى السوق الموازية.. والدولار يُسجل 47.75 جنيه - جريدة البورصة

11/8/2023 2:04:48 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) > تراجعت أسعار العملات الأجنبية فى السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات الأمس.

وانخفض سعر الدولار بنسبة طفيفة، مُسجلًا نحو 47.75 جنيه صباح اليوم مقارنة مع 48 جنيه خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بينما تراجع سعر اليورو إلى 50.9 جنيه مقارنة بـ 51.53 جنيه.

وتراجع سعر الجنيه الاسترلينى 1.1 جنيه، ليصل إلى 58.55 جنيه صباح اليوم.

وكانت أسعار العملات اتجهت للصعود خلال الثلاثة أيام السابقة، قبل أن تعاود الانخفاض صباح اليوم.

وبالنسبة للعملات العربية فقد شهدت تراجعًا نسبيًا بالتوازي مع تراجع سعر الدولار، إذ سجل الريال السعوديى نحو 12.78 جنيه صباح اليوم مقارنة بـ 13 جنيه أمس، وتراجع الدرهم الإماراتى 50 قرشًا، ليصل إلى 13 جنيهًا.

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