((الأهرام)) لتشغيل المعادن تستثمر 6.5 مليون جنيه فى شراء معدات جديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعاقدت شركة الأهرام لتشغيل المعادن مع شركة صينية لاستيراد ماكينة تصنيع جديدة باستثمارات 6.5 مليون جنيه، بغرض زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة.
قال أحمد سعيد عبد العاطي رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة طلبت من بنك مصر مؤخرًا اقتراض 2 مليون جنيه للمساهمة فى سد جزء من تكلفة الماكينة ويدرس حالياً ملف الشركة استعدادا لصرف القرض.
أضاف ((سعيد)) لـ ((البورصة))، أنه تم شحن الماكينة من الصين منذ 10 أيام تقريبًا، وتستغرق فترة استيرادها نحو 40 يومًا حتى تستلمها ومن المزمع تشغيلها بنهاية العام الجارى وسترفع الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 250 طنا شهريًا.
أشار إلى إن الماكينة الجديدة تتخصص فى تشكيل الحديد من 1 وحتى 30 مللي متر ويحتاجها عدد كبير من الشركات فى مصر، موضحًا أنها تساعد على الارتقاء بجودة العلاملاء وتعزيز القدرة الإنتاجية بما يلبي احتياجات المواطنين.
تابع، أن حجم إنتاج الشركة يتراوح في الطبيعي بين 100 و200 طن شهريًا، وفي حال حدوث تغيرات سلبية في السوق تتراجع الطاقة الإنتاجية إلى 70 طنا شهرياً.
ذكر أن شركة الأهرام تتخصص في تشغيل وتشكيل المعادن، وصناعة الصاج بجميع أنواعه وتشكيله حسب رغبة المستهلك، وتعمل فى السوق المصرى منذ أكثر من 10 سنوات.
كتبت_ تقى أيمن
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