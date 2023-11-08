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((الأهرام)) لتشغيل المعادن تستثمر 6.5 مليون جنيه فى شراء معدات جديدة

11/8/2023 2:04:33 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعاقدت شركة الأهرام لتشغيل المعادن مع شركة صينية لاستيراد ماكينة تصنيع جديدة باستثمارات 6.5 مليون جنيه، بغرض زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة.

قال أحمد سعيد عبد العاطي رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة طلبت من بنك مصر مؤخرًا اقتراض 2 مليون جنيه للمساهمة فى سد جزء من تكلفة الماكينة ويدرس حالياً ملف الشركة استعدادا لصرف القرض.

أضاف ((سعيد)) لـ ((البورصة))، أنه تم شحن الماكينة من الصين منذ 10 أيام تقريبًا، وتستغرق فترة استيرادها نحو 40 يومًا حتى تستلمها ومن المزمع تشغيلها بنهاية العام الجارى وسترفع الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 250 طنا شهريًا.

أشار إلى إن الماكينة الجديدة تتخصص فى تشكيل الحديد من 1 وحتى 30 مللي متر ويحتاجها عدد كبير من الشركات فى مصر، موضحًا أنها تساعد على الارتقاء بجودة العلاملاء وتعزيز القدرة الإنتاجية بما يلبي احتياجات المواطنين.

تابع، أن حجم إنتاج الشركة يتراوح في الطبيعي بين 100 و200 طن شهريًا، وفي حال حدوث تغيرات سلبية في السوق تتراجع الطاقة الإنتاجية إلى 70 طنا شهرياً.

ذكر أن شركة الأهرام تتخصص في تشغيل وتشكيل المعادن، وصناعة الصاج بجميع أنواعه وتشكيله حسب رغبة المستهلك، وتعمل فى السوق المصرى منذ أكثر من 10 سنوات.

كتبت_ تقى أيمن

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