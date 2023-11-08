%10 زيادة بأسعار الأجهزة الكهربائية منذ بداية نوفمبر الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((مبروك)): تأخر الإفراج عن مستلزمات الإنتاج أبرز أسباب الزيادة
شهدت أسعار الأجهزة الكهربائية مع بداية الشهر الجارى زيادات سعرية تتراوح بين 10 و15%، بدعم من نقص المعروض من مستلزمات الإنتاج محليًا، وصعود الدولار فى السوق الموازى خلال الأسابيع الماضية.
ووفقًا لحديث عدد من تجار الأجهزة الكهربائية لـ ((البورصة))، يبدء سعر البوتجاز 5 شعلة ((فريش)) من 7400 جنيه إلى 14 ألف جنيه، بينما يباع البوتجاز 5 شعلة ((يونيون آير)) بـ 7500 جنيه، أما بوتجاز 5 شعلة ((زانوسي)) وصل سعره إلى 17 ألف جنيه حاليًا.
وتبدأ أسعار شاشة ((سامسونج)) 43 بوصة من 10200 إلى 10600 جنيه، بينما سجلت ثلاجة ((فريش)) 14 قدما نحو 18 ألف جنيه وثلاجة ((يونيون آير)) 14 قدم 16200 جنيها، أما سخان ((فريش)) كهرباء سعة 30 و50 لترا تبدأ أسعارهم من 2200 جنيه وحتى 2525 جنيها.
قال حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، إن نقص مستلزمات الإنتاج واحتجزها في الجمارك نتيجة تأخر تدبير العملة الأجنبية من قبل البنوك أبرز أسباب ارتفاع أسعار الأجهزة حاليًا.
أضاف لـ ((البورصة))، أن المستهلكين عزفوا عن شراء الأجهزة الكهربائية الجديدة واتجهوا لصيانة المستعمل والبعض اتجه لنظام التقسيط بعد الارتفاعات الأخيرة، ما أدى تراجع الإقبال بنسبة وصلت إلى 50% عن العام الماضي. ((هلال)): المصانع خفضت طافتها الإنتاجية بنسبة 40% منذ أسابيع
قال خليل إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة فريش للأجهزة الكهربائية، إن الشركة رفعت أسعارها بنسبة 5% منذ بداية الشهر الجارى بسبب صعود الدولار فى السوق الموازى والمصنع يعتمد على 60% مدخلات مستوردة
أضاف أن الزيادات السعرية للمنتجات النهائية لا تعكس الزيادة الحقيقية الحالية والتى من المفترض أن تصل إلى 20%.. لكن الشركة تكافح لامتصاص جزء من الزيادات فى تقليص هامش الربح ومضاعفة الإنتاج لزيادة نسبة المبيعات لمضاعفة الأرباح.
قال أشرف بيومي، مدير الشركة الإيطالية لصناعة الأجهزة الكهربائية، إن الشركة رفعت أسعارها مؤخرًا بسبب اعتمادها على نسب مدخلات إنتاج مستوردة مثل المحابس والاستانلس ويوجد بدائل محلية لبعض الخامات، إلا أنها ليست بالجودة المطلوبة.
استكمل أن الزيادات السعرية للمنتجات النهائية منذ بداية العام ساهمت فى تراجع مبيعات الشركة بنسبة 35% مقارنة بالفترة ذاتها مع العام الماضي.
ذكر أن صادرات المصنع لا تتجاوز 10% حالياً والشركة تصدر منتجاتها لدول اليمن والعراق، وتسعى زيادة صادراتها بنسبة 50% بنهاية 2024 لزيادة الحصيلة الدولارية واستخدامها فى الاستيراد. تجار: 20% زيادة متوقعة بأسعار السخانات خلال موسم الشتاء
ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الهندسية خلال الـ 9 شهور الأولى من العام الجاري بنسبة 13% لتسجل 3.295 مليار دولار مقابل2.917 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، وفقًا للمجلس التصديري للصناعات الهندسية.
قال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية بالقاهرة، إن أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت بنسبة وصلت إلى 7% قبل نهاية الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري، بسبب زيادة المنتج وضعف القوة الشرائية للمستهلكين.
أشار إلى أن أغلب المصانع خفضت الطاقة الإنتاجية بنسب تراوحت بين 20 و40% بسبب نقص المعروض من الخامات ومستلزمات الإنتاج فى السوق المحلى بسبب تأخر الإفراجات عن البضائع المحتجزة فى الموانئ. بيومي: 35% تراجع بمبيعات الشركة بسبب الزيادات الحالية
قال محمود محمد تاجر أجهزة منزلية بشارع عبد العزيز، إن شركات الأجهزة الكهربائية والمنزلية وأبرزهم شركة فريش وكريازي وتوشيبا العربى أخطرو المعارض بداية الأسبوع الجارى بزيادة الأسعار 10%.
أضاف لـ ((البورصة))، أن السوق يعانى من الركود وضعف القوة الشرائية بنسبة تصل إلى 80% مقارنة بالعام الماضى والمستهلك غير قادر على استيعاب الأسعار التي تتغير كل يوم، وفق قوله.
أشار إلى أنه يصعب التنبؤ بأسعار الأجهزة خلال الفترة المقبلة فى ظل وجود تغيرات بسعر الدولار ولكن ما يمكن توقع سعره هى السخانات والدفايات وسعرها يبدأ حاليًا من 1900 جنيه ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 30% خلال موسم الشتاء الحالى .
كتبت_ أمنية عاصم وتقى أيمن
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