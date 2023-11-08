%10 زيادة بأسعار الأجهزة الكهربائية منذ بداية نوفمبر الجارى

شهدت أسعار الأجهزة الكهربائية مع بداية الشهر الجارى زيادات سعرية تتراوح بين 10 و15%، بدعم من نقص المعروض من مستلزمات الإنتاج محليًا، وصعود الدولار فى السوق الموازى خلال الأسابيع الماضية.

ووفقًا لحديث عدد من تجار الأجهزة الكهربائية لـ ((البورصة))، يبدء سعر البوتجاز 5 شعلة ((فريش)) من 7400 جنيه إلى 14 ألف جنيه، بينما يباع البوتجاز 5 شعلة ((يونيون آير)) بـ 7500 جنيه، أما بوتجاز 5 شعلة ((زانوسي)) وصل سعره إلى 17 ألف جنيه حاليًا.

وتبدأ أسعار شاشة ((سامسونج)) 43 بوصة من 10200 إلى 10600 جنيه، بينما سجلت ثلاجة ((فريش)) 14 قدما نحو 18 ألف جنيه وثلاجة ((يونيون آير)) 14 قدم 16200 جنيها، أما سخان ((فريش)) كهرباء سعة 30 و50 لترا تبدأ أسعارهم من 2200 جنيه وحتى 2525 جنيها.

قال حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، إن نقص مستلزمات الإنتاج واحتجزها في الجمارك نتيجة تأخر تدبير العملة الأجنبية من قبل البنوك أبرز أسباب ارتفاع أسعار الأجهزة حاليًا.

أضاف لـ ((البورصة))، أن المستهلكين عزفوا عن شراء الأجهزة الكهربائية الجديدة واتجهوا لصيانة المستعمل والبعض اتجه لنظام التقسيط بعد الارتفاعات الأخيرة، ما أدى تراجع الإقبال بنسبة وصلت إلى 50% عن العام الماضي.

قال خليل إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة فريش للأجهزة الكهربائية، إن الشركة رفعت أسعارها بنسبة 5% منذ بداية الشهر الجارى بسبب صعود الدولار فى السوق الموازى والمصنع يعتمد على 60% مدخلات مستوردة

أضاف أن الزيادات السعرية للمنتجات النهائية لا تعكس الزيادة الحقيقية الحالية والتى من المفترض أن تصل إلى 20%.. لكن الشركة تكافح لامتصاص جزء من الزيادات فى تقليص هامش الربح ومضاعفة الإنتاج لزيادة نسبة المبيعات لمضاعفة الأرباح.

قال أشرف بيومي، مدير الشركة الإيطالية لصناعة الأجهزة الكهربائية، إن الشركة رفعت أسعارها مؤخرًا بسبب اعتمادها على نسب مدخلات إنتاج مستوردة مثل المحابس والاستانلس ويوجد بدائل محلية لبعض الخامات، إلا أنها ليست بالجودة المطلوبة.

استكمل أن الزيادات السعرية للمنتجات النهائية منذ بداية العام ساهمت فى تراجع مبيعات الشركة بنسبة 35% مقارنة بالفترة ذاتها مع العام الماضي.

ذكر أن صادرات المصنع لا تتجاوز 10% حالياً والشركة تصدر منتجاتها لدول اليمن والعراق، وتسعى زيادة صادراتها بنسبة 50% بنهاية 2024 لزيادة الحصيلة الدولارية واستخدامها فى الاستيراد.

ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الهندسية خلال الـ 9 شهور الأولى من العام الجاري بنسبة 13% لتسجل 3.295 مليار دولار مقابل2.917 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، وفقًا للمجلس التصديري للصناعات الهندسية.

قال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية بالقاهرة، إن أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت بنسبة وصلت إلى 7% قبل نهاية الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري، بسبب زيادة المنتج وضعف القوة الشرائية للمستهلكين.

أشار إلى أن أغلب المصانع خفضت الطاقة الإنتاجية بنسب تراوحت بين 20 و40% بسبب نقص المعروض من الخامات ومستلزمات الإنتاج فى السوق المحلى بسبب تأخر الإفراجات عن البضائع المحتجزة فى الموانئ.

قال محمود محمد تاجر أجهزة منزلية بشارع عبد العزيز، إن شركات الأجهزة الكهربائية والمنزلية وأبرزهم شركة فريش وكريازي وتوشيبا العربى أخطرو المعارض بداية الأسبوع الجارى بزيادة الأسعار 10%.

أضاف لـ ((البورصة))، أن السوق يعانى من الركود وضعف القوة الشرائية بنسبة تصل إلى 80% مقارنة بالعام الماضى والمستهلك غير قادر على استيعاب الأسعار التي تتغير كل يوم، وفق قوله.

أشار إلى أنه يصعب التنبؤ بأسعار الأجهزة خلال الفترة المقبلة فى ظل وجود تغيرات بسعر الدولار ولكن ما يمكن توقع سعره هى السخانات والدفايات وسعرها يبدأ حاليًا من 1900 جنيه ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 30% خلال موسم الشتاء الحالى .

كتبت_ أمنية عاصم وتقى أيمن