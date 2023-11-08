تصديري الكيماويات شريك تسويقي للنسخة الثالثة بمعرض أفريقيا للتجارة البينية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يشارك المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة كشريك تسويقي للمعرض الأفريقي للتجارة البينية في دورته الثالث المقامة بمصر فى الفترة من 9 وحتى 15 من نوفمبر الجارى بمركز مصر للمعارض الدولية والمؤتمرات .
قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس، إن المشاركة بالمعرض جاءت ضمن أولويات تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين الدول الأفريقية.
أضاف أبو المكارم أن استضافة القاهرة للمعرض للمرة الثانية يعكس التزام الدولة المصرية بدفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة بالقارة الإفريقية من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز مشروعات التصنيع المشترك فضلاً عن العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي القاري.
أوضح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس، أنه تم توقيع اتفاق مع إدارة المعرض بجنوب أفريقيا كشريك تسويقي للحدث بمصر وبالفعل تم التسويق للحدث مع الشركات الأعضاء وشارك عدد كبير منهم سواء زائرين أو عارضين كما روج للمعرض وأهمية المشاركة .
أعلن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن صادرات القطاع خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى سجلت نحو 5.3 مليار دولار بما يمثل 19% من إجمالي الصادرات المصرية وجاءت صادرات الأسمدة فى المرتبة الأولى بقيمة 1.7 مليار دولار.
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