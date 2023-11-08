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تصديري الكيماويات شريك تسويقي للنسخة الثالثة بمعرض أفريقيا للتجارة البينية

11/8/2023 2:04:33 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) يشارك المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة كشريك تسويقي للمعرض الأفريقي للتجارة البينية في دورته الثالث المقامة بمصر فى الفترة من 9 وحتى 15 من نوفمبر الجارى بمركز مصر للمعارض الدولية والمؤتمرات .

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس، إن المشاركة بالمعرض جاءت ضمن أولويات تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين الدول الأفريقية.

أضاف أبو المكارم أن استضافة القاهرة للمعرض للمرة الثانية يعكس التزام الدولة المصرية بدفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة بالقارة الإفريقية من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز مشروعات التصنيع المشترك فضلاً عن العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي القاري.

أوضح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس، أنه تم توقيع اتفاق مع إدارة المعرض بجنوب أفريقيا كشريك تسويقي للحدث بمصر وبالفعل تم التسويق للحدث مع الشركات الأعضاء وشارك عدد كبير منهم سواء زائرين أو عارضين كما روج للمعرض وأهمية المشاركة .

أعلن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن صادرات القطاع خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى سجلت نحو 5.3 مليار دولار بما يمثل 19% من إجمالي الصادرات المصرية وجاءت صادرات الأسمدة فى المرتبة الأولى بقيمة 1.7 مليار دولار.


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