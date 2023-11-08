سامسونج أحدث المنضمين إلى سباق الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al-Borsa News) تختبر شركة“سامسونج” للإلكترونيات نموذجًا توليديًا للذكاء الاصطناعي يُسمى“Gauss” على اسم عالم رياضيات ألماني من القرن التاسع عشر، لتنضم إلى صفوف الشركات المتنامية التي تأمل في إنشاء منافسين لـ”ChatGPT”.

بدأت أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية، في العالم اختبارًا داخليًا لروبوت يمكنه مساعدة الموظفين في أقسام الأجهزة المحمولة والإلكترونيات الاستهلاكية على إنشاء رسائل البريد الإلكتروني، وتلخيص المستندات وترجمة المحتوى، حسبما أخبر المسؤولون التنفيذيون الحضور في مؤتمر للشركة يوم الأربعاء.

تنضم بذلك“سامسونج” إلى شركات من الولايات المتحدة والصين في محاولة المطالبة بسوق مزدحمة منذ ظهور“ChatGPT”.

وتتضمن أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تعمل على تطويرها مساعدًا للبرمجة ومنصة يمكنها إنشاء صور مرئية من كلمات رئيسية بسيطة.

تهدف“سامسونج” إلى دمج خدمات الذكاء الاصطناعي في مجموعة متنوعة من المنتجات في المستقبل القريب.

وربما تستجيب“سامسونج” أيضًا جزئيًا للمخاوف المتزايدة بشأن انتشار التكنولوجيا. في وقت سابق من هذا العام، حظرت استخدام الموظفين للذكاء الاصطناعي التوليدي بعد اكتشاف قيام الموظفين بتحميل تعليمات برمجية حساسة إلى النظام الأساسي.

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