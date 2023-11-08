11 مليار جنيه مبيعات مصر إيطاليا خلال 9 أشهر من 2023 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) العسال: 3.5 مليار جنيه مبيعات مشروعات الشركة فى العاصمة الإدارية
حققت شركة مصر إيطاليا العقارية مبيعات تعاقدية بقيمة 11 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى، بنسبة نمو 57% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وتركزت مبيعات مصر إيطاليا العقارية خلال الربع الثالث من عام 2023 على مشروع“البوسكو سيتى” بمدينة القاهرة الجديدة، ومشروع“سولارى” فى رأس الحكمة بالساحل الشمالى، كما حققت مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة مبيعات قدرها 3.5 مليار جنيه من أصل 11 مليار جنيه.
وقال المهندس محمد هانى العسال، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن تجاوز المستهدفات الخاصة بالمبيعات التعاقدية أصبح من أهم سمات الشركة، التى تعزز استراتيجيتها الهادفة للنمو المستمر وتحقيق أعلى المعدلات.
وأضاف العسال، أن نتائج الأعمال تتضمن مواصلة تسليم 1000 وحدة فى مشروع“البوسكو” هذا العام، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال البنية التحتية بما فى ذلك الغاز والمياه والكهرباء والألياف الضوئية للمرحلة الأولى من المشروع.
وأوضح أن الشركة تعمل على تنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع“فينشى” فى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تضم 200 فيلا و600 شقة، وستبدأ تسليمها هذا العام، بالإضافة الى“كاى السخنة”، والتى تم تسليم المرحلة الأولى منها وبدأت فى استقبال الملاك بعد اكتمال مرافق وخدمات المرحلة.
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