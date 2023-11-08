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11 مليار جنيه مبيعات مصر إيطاليا خلال 9 أشهر من 2023 - جريدة البورصة

11/8/2023 2:03:40 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) العسال: 3.5 مليار جنيه مبيعات مشروعات الشركة فى العاصمة الإدارية

حققت شركة مصر إيطاليا العقارية مبيعات تعاقدية بقيمة 11 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى، بنسبة نمو 57% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وتركزت مبيعات مصر إيطاليا العقارية خلال الربع الثالث من عام 2023 على مشروع“البوسكو سيتى” بمدينة القاهرة الجديدة، ومشروع“سولارى” فى رأس الحكمة بالساحل الشمالى، كما حققت مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة مبيعات قدرها 3.5 مليار جنيه من أصل 11 مليار جنيه.

وقال المهندس محمد هانى العسال، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن تجاوز المستهدفات الخاصة بالمبيعات التعاقدية أصبح من أهم سمات الشركة، التى تعزز استراتيجيتها الهادفة للنمو المستمر وتحقيق أعلى المعدلات.

وأضاف العسال، أن نتائج الأعمال تتضمن مواصلة تسليم 1000 وحدة فى مشروع“البوسكو” هذا العام، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال البنية التحتية بما فى ذلك الغاز والمياه والكهرباء والألياف الضوئية للمرحلة الأولى من المشروع.

وأوضح أن الشركة تعمل على تنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع“فينشى” فى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تضم 200 فيلا و600 شقة، وستبدأ تسليمها هذا العام، بالإضافة الى“كاى السخنة”، والتى تم تسليم المرحلة الأولى منها وبدأت فى استقبال الملاك بعد اكتمال مرافق وخدمات المرحلة.

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