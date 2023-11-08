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تطوير مصر تحصل على قرض بقيمة 3.5 مليار جنيه من العربى الأفريقى - جريدة البورصة

11/8/2023 2:03:40 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) شلبى: 2800 وحدة إجمالى الوحدات المسلمة للعملاء فى مشروعات الشركة الحالية

وقعت شركة تطوير مصر للتطوير العقارى مع البنك العربى الأفريقى الدولى، عقد تمويل متوسط الأجل بقيمة 3.5 مليار جنيه، وذلك لتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية بمشروعى الشركة“إلمونت جلالة” بمدينة العين السخنة، و”بلومفيلدز” بمستقبل سيتى.

وبموجب هذا العقد يتولى البنك العربى الأفريقى الدولى، دور المرتب الرئيسى الأول وضامن التغطية ووكيل التسهيل ووكيل الضمان فى تلك العملية، والذى سيقوم بدوره بتسويق التمويل للعديد من البنوك العاملة فى السوق المصرى، ويتولى مكتب معتوق بسيونى وحناوى للمحاماة والاستشارات القانونية، دور المستشار القانونى للمقرضين، ومكتب سرى الدين دور المستشار القانونى للمقترض.

وتعتزم شركة“تطوير مصر” استغلال التمويل فى تسريع وتيرة الأعمال الإنشائية لتحقيق تقدمًا فى أعمال التنفيذ لتسليم الوحدات للعملاء فى المواعيد المتفق عليها.

وقال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن الشركة انتهت من تسليم 2800 وحدة للعملاء فى جميع مشروعاتها الحالية.

وأضاف شلبى، أن الشركة تعتزم توجيه التمويل لزيادة الإنفاق على الأعمال الإنشائية بمشروعى“إلمونت جلالة” و”بلومفيلدز” بهدف زيادة معدل التسليم خلال السنوات المقبلة ليصل إلى متوسط 2000 وحدة سنويًا فى جميع مشروعاتها الحالية.

وقال مهاب سعد، نائب الرئيس التنفيذى للشؤون المالية والعمليات بشركة تطوير مصر، إن الشركة تعمل على تنويع مصادر التمويل بهدف انتظام العملية الإنشائية بمختلف مشروعاتها بأفضل الأدوات التمويلية المتاحة.

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