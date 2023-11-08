تطوير مصر تحصل على قرض بقيمة 3.5 مليار جنيه من العربى الأفريقى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) شلبى: 2800 وحدة إجمالى الوحدات المسلمة للعملاء فى مشروعات الشركة الحالية
وقعت شركة تطوير مصر للتطوير العقارى مع البنك العربى الأفريقى الدولى، عقد تمويل متوسط الأجل بقيمة 3.5 مليار جنيه، وذلك لتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية بمشروعى الشركة“إلمونت جلالة” بمدينة العين السخنة، و”بلومفيلدز” بمستقبل سيتى.
وبموجب هذا العقد يتولى البنك العربى الأفريقى الدولى، دور المرتب الرئيسى الأول وضامن التغطية ووكيل التسهيل ووكيل الضمان فى تلك العملية، والذى سيقوم بدوره بتسويق التمويل للعديد من البنوك العاملة فى السوق المصرى، ويتولى مكتب معتوق بسيونى وحناوى للمحاماة والاستشارات القانونية، دور المستشار القانونى للمقرضين، ومكتب سرى الدين دور المستشار القانونى للمقترض.
وتعتزم شركة“تطوير مصر” استغلال التمويل فى تسريع وتيرة الأعمال الإنشائية لتحقيق تقدمًا فى أعمال التنفيذ لتسليم الوحدات للعملاء فى المواعيد المتفق عليها.
وقال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن الشركة انتهت من تسليم 2800 وحدة للعملاء فى جميع مشروعاتها الحالية.
وأضاف شلبى، أن الشركة تعتزم توجيه التمويل لزيادة الإنفاق على الأعمال الإنشائية بمشروعى“إلمونت جلالة” و”بلومفيلدز” بهدف زيادة معدل التسليم خلال السنوات المقبلة ليصل إلى متوسط 2000 وحدة سنويًا فى جميع مشروعاتها الحالية.
وقال مهاب سعد، نائب الرئيس التنفيذى للشؤون المالية والعمليات بشركة تطوير مصر، إن الشركة تعمل على تنويع مصادر التمويل بهدف انتظام العملية الإنشائية بمختلف مشروعاتها بأفضل الأدوات التمويلية المتاحة.
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