Wednesday, 08 November 2023 10:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بيتا إيجيبت تستثمر 300 مليون جنيه بالمرحلة الثالثة لمشروعها فى مستقبل سيتى - جريدة البورصة

11/8/2023 2:03:40 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) فكرى: الشركة تدرس عددا من الفرص الاستثمارية بشرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى

قال المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة“بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية”، إن الشركة تستهدف استثمار 300 مليون جنيه بالمرحلة الثالثة من مشروع“بيتا جرينز نيو كايرو” فى“مستقبل سيتى” خلال العام المقبل.

وأضاف فكرى لـ”البورصة”، أن المرحلة الثالثة من مشروع“بيتا جرينز نيو كايرو” تضم 188 وحدة، وهى عبارة عن مجموعة من العمارات، ومن المقرر بدء الإنشاءات بها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن إجمالى الاستثمارات التى ضختها شركة“بيتا إيجيبت” حتى الآن بمشروع“بيتا جرينز نيو كايرو” تبلغ نحو 2 مليار جنيه.

ويقع مشروع“بيتا جرينز نيو كايرو” على مساحة 25 فدانًا، فى مستقبل سيتى بمدينة القاهرة الجديدة حيث يضم 672 وحدة سكنية، فضلًا عن حى للفيلات يضم 62 فيلا.

كما يضم المشروع منطقة تجارية وناديًا رياضيًا على مساحة 9 آلاف متر مربع، ونادى اجتماعى، ومسجد، وحمام سباحة، وتم البدء فى أعمال تنفيذ المشروع خلال شهر سبتمبر 2019.

وقال فكرى، إن الشركة تتفاوض على عدد من الأراضى الجديدة لتنفيذ مشروعات فى شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية للتوسع وزيادة حجم أعمالها.

وأضاف أن الشركة تدرس بشكل مستمر كل الفرص الاستثمارية المتاحة، موضحا أن طبيعة المشروعات المستهدفة خلال العام المقبل بنشاط عمرانى متكامل وتجارى إدارى بمساحات متنوعة.

وأوضح فكرى، أن الشركة تركز فى الوقت الحالى على الإسراع من معدلات التنفيذ بمشروعاتها القائمة خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع، والارتفاعات المستمرة فى أسعار مواد البناء والخامات.

وأشار إلى أن القطاع العقارى يتحرك بثبات ويشهد إقبالا كبيرا من المصريين على شراء العقارات خلال الفترة الحالية.

وقال فكرى، إن منطقة الساحل الشمالى من أكثر المناطق طلبًا فى السوق العقارى، حيث تنمو مبيعاتها باستمرار، خاصة المشروعات التى تطل على البحر.

كتبت- أمل سعداوى

MENAFN08112023000202011048ID1107395958

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث