بيتا إيجيبت تستثمر 300 مليون جنيه بالمرحلة الثالثة لمشروعها فى مستقبل سيتى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) فكرى: الشركة تدرس عددا من الفرص الاستثمارية بشرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى
قال المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة“بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية”، إن الشركة تستهدف استثمار 300 مليون جنيه بالمرحلة الثالثة من مشروع“بيتا جرينز نيو كايرو” فى“مستقبل سيتى” خلال العام المقبل.
وأضاف فكرى لـ”البورصة”، أن المرحلة الثالثة من مشروع“بيتا جرينز نيو كايرو” تضم 188 وحدة، وهى عبارة عن مجموعة من العمارات، ومن المقرر بدء الإنشاءات بها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن إجمالى الاستثمارات التى ضختها شركة“بيتا إيجيبت” حتى الآن بمشروع“بيتا جرينز نيو كايرو” تبلغ نحو 2 مليار جنيه.
ويقع مشروع“بيتا جرينز نيو كايرو” على مساحة 25 فدانًا، فى مستقبل سيتى بمدينة القاهرة الجديدة حيث يضم 672 وحدة سكنية، فضلًا عن حى للفيلات يضم 62 فيلا.
كما يضم المشروع منطقة تجارية وناديًا رياضيًا على مساحة 9 آلاف متر مربع، ونادى اجتماعى، ومسجد، وحمام سباحة، وتم البدء فى أعمال تنفيذ المشروع خلال شهر سبتمبر 2019.
وقال فكرى، إن الشركة تتفاوض على عدد من الأراضى الجديدة لتنفيذ مشروعات فى شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية للتوسع وزيادة حجم أعمالها.
وأضاف أن الشركة تدرس بشكل مستمر كل الفرص الاستثمارية المتاحة، موضحا أن طبيعة المشروعات المستهدفة خلال العام المقبل بنشاط عمرانى متكامل وتجارى إدارى بمساحات متنوعة.
وأوضح فكرى، أن الشركة تركز فى الوقت الحالى على الإسراع من معدلات التنفيذ بمشروعاتها القائمة خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع، والارتفاعات المستمرة فى أسعار مواد البناء والخامات.
وأشار إلى أن القطاع العقارى يتحرك بثبات ويشهد إقبالا كبيرا من المصريين على شراء العقارات خلال الفترة الحالية.
وقال فكرى، إن منطقة الساحل الشمالى من أكثر المناطق طلبًا فى السوق العقارى، حيث تنمو مبيعاتها باستمرار، خاصة المشروعات التى تطل على البحر.
كتبت- أمل سعداوى
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