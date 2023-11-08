بيتا إيجيبت تستثمر 300 مليون جنيه بالمرحلة الثالثة لمشروعها فى مستقبل سيتى - جريدة البورصة

قال المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة“بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية”، إن الشركة تستهدف استثمار 300 مليون جنيه بالمرحلة الثالثة من مشروع“بيتا جرينز نيو كايرو” فى“مستقبل سيتى” خلال العام المقبل.

وأضاف فكرى لـ”البورصة”، أن المرحلة الثالثة من مشروع“بيتا جرينز نيو كايرو” تضم 188 وحدة، وهى عبارة عن مجموعة من العمارات، ومن المقرر بدء الإنشاءات بها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن إجمالى الاستثمارات التى ضختها شركة“بيتا إيجيبت” حتى الآن بمشروع“بيتا جرينز نيو كايرو” تبلغ نحو 2 مليار جنيه.

ويقع مشروع“بيتا جرينز نيو كايرو” على مساحة 25 فدانًا، فى مستقبل سيتى بمدينة القاهرة الجديدة حيث يضم 672 وحدة سكنية، فضلًا عن حى للفيلات يضم 62 فيلا.

كما يضم المشروع منطقة تجارية وناديًا رياضيًا على مساحة 9 آلاف متر مربع، ونادى اجتماعى، ومسجد، وحمام سباحة، وتم البدء فى أعمال تنفيذ المشروع خلال شهر سبتمبر 2019.

وقال فكرى، إن الشركة تتفاوض على عدد من الأراضى الجديدة لتنفيذ مشروعات فى شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية للتوسع وزيادة حجم أعمالها.

وأضاف أن الشركة تدرس بشكل مستمر كل الفرص الاستثمارية المتاحة، موضحا أن طبيعة المشروعات المستهدفة خلال العام المقبل بنشاط عمرانى متكامل وتجارى إدارى بمساحات متنوعة.

وأوضح فكرى، أن الشركة تركز فى الوقت الحالى على الإسراع من معدلات التنفيذ بمشروعاتها القائمة خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع، والارتفاعات المستمرة فى أسعار مواد البناء والخامات.

وأشار إلى أن القطاع العقارى يتحرك بثبات ويشهد إقبالا كبيرا من المصريين على شراء العقارات خلال الفترة الحالية.

وقال فكرى، إن منطقة الساحل الشمالى من أكثر المناطق طلبًا فى السوق العقارى، حيث تنمو مبيعاتها باستمرار، خاصة المشروعات التى تطل على البحر.

كتبت- أمل سعداوى