طرح وحدات سكنية بالإيجار ضمن برنامج سكن كل المصريين - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بشأن الشروع فى إطلاق مشروع تجريبى“أولي” للإيجار من خلال التعاقد والتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة، التى ستقوم بتوقيع العقود مع العملاء وتحصيل الإيجار، واتخاذ مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية أمام الجهات المختصة، وكذلك الإجراءات القانونية ضد العملاء المتقاعسين عن السداد.
ويتضمن مقترح المشروع التجريبى الأولى إتاحة 1000 وحدة سكنية فى 4 محافظات (المنوفية، الجيزة، الشرقية، بنى سويف)، وصولا إلى عدد 20-30 ألف وحدة سكنية من وحدات مشروع“سكن كل المصريين” الجاهزة للتسليم بعدد من المحافظات، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء نظام إلكترونى جديد لبرنامج الإيجار.
وتنص شروط التعاقد والسداد على أن تكون المدة الإيجارية 7 سنوات، تجدد حسب رغبة العميل بدون دعم نقدى وبالقيمة الإيجارية السوقية للموقع حينه، وأن يكون الإيجار الشهرى 1500 جنيه للوحدة السكنية 90 م2، ومبلغ 1200 جنيه شهرياً للوحدة السكنية 75م2 شاملاً مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة، ويزداد بواقع نسبة 7% سنوياً.
ويسدد المواطن نسبة 25% من الدخل الشهرى فقط كقيمة للإيجار الشهري، ويقوم الصندوق بسداد المبلغ المتبقى كدعم نقدى للمواطن، كما يقوم المواطن بسداد مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع ثلاثة شهور من القيمة الإيجارية للوحدة يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.
ويقوم الصندوق بتركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع من خلال مديريات الإسكان وأجهزة المدن وسداد تكلفتها ويحتفظ بملكيتها، ويتم تسليم الكروت الخاصة بتلك العدادات للعميل لشحنها وبدء الاستخدام، على أن يتم ردها عند انتهاء مدة الإيجار.
وفى حالة تأخر العميل عن السداد فى المواعيد المقررة يتحمل غرامة تأخير بنسبة 2% شهرياً وتتخذ الإجراءات القانونية بعد الشهر الأول وصولاً إلى اجراءات الإخلاء فى الشهر الثالث.
وعن شروط الاستفادة بهذه الوحدات، فإنها تتضمن أن يكون صافى الحد الأقصى للدخل الشهرى للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة 6000 جنيه شهرياً للفرد، و8000 جنيه شهرياً للأسرة، وأن يكون الحد الأدنى للدخل الشهرى للمواطنين 2500 جنيه، على أن يتم إجراء بحث اجتماعى بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعى للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين واستحقاقهم، وكذا إجراء استعلام سبق استفادة بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو أى دعم سكنى آخر، وفى حالة وجود سبق استفادة أو تملك وحدة سكنية يمكن المشاركة ببرنامج الإيجار بدون الحصول على دعم نقدي، ولا يمكن تملك الوحدة بنهاية الفترة الإيجارية، ويلتزم المستفيد باستخدام الوحدة السكنية فى سكنه هو وأسرته وتكون بمثابة محل إقامة رئيسى خلال مدة الإيجار.
ويمكن للمواطنين المستفيدين من برنامج الإيجار الاستفادة من الوحدات السكنية التى يتم طرحها مستقبلا ضمن محور التمليك لمنخفضى الدخل، شرط خصم قيمة الدعم الذى تم الحصول عليه من الدعم المقرر فى حينه للحصول على الوحدة التمليك.
وأن يكون الحد الأقصى للدعم النقدى بواقع مبلغ 90 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهرى 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهرى 5900 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 90 م2، ويصرف شهرياً خلال مدة الإيجار.
فيما يكون الحد الأقصى للدعم النقدى بواقع مبلغ 60 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهرى 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهرى 4600 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 75 م2 ويصرف شهرياً خلال مدة الإيجار.
ويتضمن الاتفاق مع المواطن وعدا بالبيع فى حالة تقديم طلب خلال مدة الإيجار على أن يتم خصم إجمالى المسدد بعد استبعاد مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة من ثمن الوحدة السكنية ويتم البيع بالنظام المعمول به فى حينه.
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