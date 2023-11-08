طرح وحدات سكنية بالإيجار ضمن برنامج سكن كل المصريين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بشأن الشروع فى إطلاق مشروع تجريبى“أولي” للإيجار من خلال التعاقد والتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة، التى ستقوم بتوقيع العقود مع العملاء وتحصيل الإيجار، واتخاذ مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية أمام الجهات المختصة، وكذلك الإجراءات القانونية ضد العملاء المتقاعسين عن السداد.

ويتضمن مقترح المشروع التجريبى الأولى إتاحة 1000 وحدة سكنية فى 4 محافظات (المنوفية، الجيزة، الشرقية، بنى سويف)، وصولا إلى عدد 20-30 ألف وحدة سكنية من وحدات مشروع“سكن كل المصريين” الجاهزة للتسليم بعدد من المحافظات، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء نظام إلكترونى جديد لبرنامج الإيجار.

وتنص شروط التعاقد والسداد على أن تكون المدة الإيجارية 7 سنوات، تجدد حسب رغبة العميل بدون دعم نقدى وبالقيمة الإيجارية السوقية للموقع حينه، وأن يكون الإيجار الشهرى 1500 جنيه للوحدة السكنية 90 م2، ومبلغ 1200 جنيه شهرياً للوحدة السكنية 75م2 شاملاً مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة، ويزداد بواقع نسبة 7% سنوياً.

ويسدد المواطن نسبة 25% من الدخل الشهرى فقط كقيمة للإيجار الشهري، ويقوم الصندوق بسداد المبلغ المتبقى كدعم نقدى للمواطن، كما يقوم المواطن بسداد مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع ثلاثة شهور من القيمة الإيجارية للوحدة يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.

ويقوم الصندوق بتركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع من خلال مديريات الإسكان وأجهزة المدن وسداد تكلفتها ويحتفظ بملكيتها، ويتم تسليم الكروت الخاصة بتلك العدادات للعميل لشحنها وبدء الاستخدام، على أن يتم ردها عند انتهاء مدة الإيجار.

وفى حالة تأخر العميل عن السداد فى المواعيد المقررة يتحمل غرامة تأخير بنسبة 2% شهرياً وتتخذ الإجراءات القانونية بعد الشهر الأول وصولاً إلى اجراءات الإخلاء فى الشهر الثالث.

وعن شروط الاستفادة بهذه الوحدات، فإنها تتضمن أن يكون صافى الحد الأقصى للدخل الشهرى للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة 6000 جنيه شهرياً للفرد، و8000 جنيه شهرياً للأسرة، وأن يكون الحد الأدنى للدخل الشهرى للمواطنين 2500 جنيه، على أن يتم إجراء بحث اجتماعى بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعى للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين واستحقاقهم، وكذا إجراء استعلام سبق استفادة بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو أى دعم سكنى آخر، وفى حالة وجود سبق استفادة أو تملك وحدة سكنية يمكن المشاركة ببرنامج الإيجار بدون الحصول على دعم نقدي، ولا يمكن تملك الوحدة بنهاية الفترة الإيجارية، ويلتزم المستفيد باستخدام الوحدة السكنية فى سكنه هو وأسرته وتكون بمثابة محل إقامة رئيسى خلال مدة الإيجار.

ويمكن للمواطنين المستفيدين من برنامج الإيجار الاستفادة من الوحدات السكنية التى يتم طرحها مستقبلا ضمن محور التمليك لمنخفضى الدخل، شرط خصم قيمة الدعم الذى تم الحصول عليه من الدعم المقرر فى حينه للحصول على الوحدة التمليك.

وأن يكون الحد الأقصى للدعم النقدى بواقع مبلغ 90 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهرى 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهرى 5900 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 90 م2، ويصرف شهرياً خلال مدة الإيجار.

فيما يكون الحد الأقصى للدعم النقدى بواقع مبلغ 60 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهرى 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهرى 4600 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 75 م2 ويصرف شهرياً خلال مدة الإيجار.

ويتضمن الاتفاق مع المواطن وعدا بالبيع فى حالة تقديم طلب خلال مدة الإيجار على أن يتم خصم إجمالى المسدد بعد استبعاد مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة من ثمن الوحدة السكنية ويتم البيع بالنظام المعمول به فى حينه.