غرفة تجارة وصناعة البحرين تعقد ملتقى لأفضل الممارسات في التجارة الدولية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) عقدت غرفة تجارة وصناعة البحرين ملتقى أفضل الممارسات في التجارة الدولية، بحضور ممثلين عن19 سفارة وملحقية اقتصادية في مملكة البحرين، بهدف تعريف ممثلي القطاع الخاص بأنظمة وقوانين إتمام الشراكات وطرق تمويل التجارة الدولية، لما تشكله من أهمية كبيرة لجميع الدول التي تعتمد على الاستيراد.



وأكد النائب الثاني لرئيس غرفة البحرين محمد عبدالجبار الكوهجي، أهمية عقد مثل هذه الملتقيات التي يتعرف من خلالها أصحاب الأعمال على آليات وأطر التوسع بأعمالهم للوصول إلى الأسواق الخارجية، بالإضافة لتوعيتهم بمخاطر التعاملات الدولية لحماية مصالحهم، وهو

ما تعمل عليه الغرفة لتجنيب أعضائها لهذا النوع من المخاطر، ففي عام 2022 قامت الغرفة بالتحقق من الوضع القانوني لحوالي 21 شركة محلية و اجنبية، وفي العام الجاري 2023 تم التحقق من عدد 15 شركة محلية و اجنبية، وذلك لتوفير المعلومات الحقيقية حول هذه الشركات للأعضاء ليمضوا في الإجراء الصحيح.



وقال إن التجارة الدولية تلعب دورًا بارزًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتقوية العلاقات الدولية وزيادة الروابط بينها وتعزيز المنفعة المتبادلة، مبينًا أن التجارة الدولية تواجه عددًا من المخاطر

ينبغي على كل تاجر معرفتها، وأبرزها الإلمام بالإجراءات الواجب الحصول عليها من الجهات المعنية بهدف تعزيز بيئة الأعمال والتجارة في مملكة البحرين وتقليل المخاطر التي يتعرض لها التاجر البحريني عندما يتعامل مع الشركات الخارجية.



من جانبه، أكد مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية، د.رياض سيادي أهمية الخطوة التي أقدمت عليها غرفة البحرين بتأسيس مركز

تسوية وحل المنازعات التجارية، حيث إن الكثير من أصحاب الأعمال يفضلون اللجوء لحل وتسوية منازعاتهم بصورة سريعة وقانونية، وأن هذا المركز

يأتي متوافقًا مع السياسة العامة للدولة في إيجاد بيئة تجارية قانونية متقدمة تكفل تسوية النزاعات التجارية بصورة سريعة، ومتخصصة بين أعضاء الغرفة وبينهم وبين الغير، بما يكفل سرعة الفصل فيها من قبل وسطاء ومتخصصين في المجال القانوني والتجاري، موضحاً أن القوانين الخاصة بالتجارة في المملكة

متوافقة مع الاتفاقيات الدولية.



كما أكد سيادي في عرض قدمه خلال الملتقى أهمية الدور الذي تلعبه القوانين في خلق بيئة قانونية للتجارة الدولية، حيث يمكن تحقيق ذلك من خلال المشّرع الدولي الذي يعمل على صياغة قوانين تتبناها الدول لخلق التوائم والتوافق بين الدول بما يحقق المصلحة النهائية، لافتًا إلى إمكانية استعانة التاجر بالعقود النموذجية الدولية التي توضح التزامات البائع والمشتري والناقل.



واستعرضت د.شيثرا سوريش من معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، أسس التجارة الدولية، ومستقبل التجارة الدولية في مجال التكنولوجيا الرقمية، مشددة على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الكبير في تنشيط الدائرة الاقتصادية المحلية والدولية، حيث إن التنمية الاقتصادية بصورة عامة ترتكز على مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.



وأدارت سوسن أبو الحسن عضو مجلس الإدارة في غرفة البحرين جلسة نقاشية حول أسس وطرق تمويل التجارة الدولية وأفضل الممارسات في عقد الشراكات الدولية، شارك فيها حامد الزياني، العضو المنتدب في ميدال للكابلات ، وبراديب تانيجا، رئيس منتدى التجارة والتمويل باللجنة الوطنية التابعة لغرفة التجارة الدولية، وفينيت مونوت، رئيس قسم المعاملات المصرفية في بنك البحرين الوطني.



وتطرقت الجلسة للأهداف الرئيسية لغرفة التجارة الدولية، ودور المحكمة الجنائية الدولية، واللجنة الوطنية للمحكمة الجنائية الدولية البحرينية، في تسهيل التجارة الدولية، بالإضافة إلى التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات أثناء عمليات التجارة الدولية.