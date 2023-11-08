تخريج دورة تأهيل المستجدين في مديرية الأمن العام

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رعى مدير الامن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة اليوم الأربعاء، تخريج دورة إعداد وتأهيل المستجدين في مدرسة تدريب قوات الدرك.
وابتدأت مراسم التخريج بالسلام الملكي ثم قام راعي الحفل بتفقد طابور الخريجين، الذي تقدم من أمام المنصة بنظام المسيرين البطيء والعادي.
وأظهر الخريجون عزماً كبيراً مرددين قسم الوفاء والإخلاص للوطن والملك والدستور، وأداء واجباتهم بأمانة وإخلاص، ودون تحيز أو تمييز.
ويأتي تخريج هذه الدورة التي تلقى الخريجون خلالها مساقات علمية وعملية، وتطبيقات ميدانية، ضمن خطة مديرية الأمن العام الهادفة إلى رفدها بالكوادر البشرية المؤهلة وفق نهج تدريبي يلبي الاحتياجات الأمنية والإنسانية التي تضطلع المديرية بتوفيرها خدمة للمجتمع.
وفي نهاية التخريج الذي حضره عدد من كبار ضباط مديرية الأمن العام، وذوي الخريجين وزّع اللواء المعايطة الشهادات والجوائز التقديرية على مستحقيها.
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