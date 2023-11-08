حماس تكشف رتبة ضابط إسرائيلي قتل اليوم على يد المقاومة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان إن المقاومة قتلت اليوم في غزة ضابطا برتبة كولونيل من وحدة شلداغ.
وأضاف حمدان أن المقاومة وكتائب القسام تنزل يوميا خسائر فادحة في صفوف العدو على مدار الساعة.
وتابع" الخسائر التي توقعها المقاومة في صفوف العدو أضعاف ما يعلنه وندعو الهيئات الدولية لإرسال وفود لغزة لتتثبت من خلو المشافي من قيادات حماس."
وأشار أن نتنياهو يتحمل شخصيا مسؤولية إعاقة الإفراج عن المحتجزين الأجانب.
وختم "الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية عن مجازر الاحتلال في غزة لمنحها الضوء الأخضر له."
MENAFN08112023000208011052ID1107395221
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.