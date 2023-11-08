حماس تكشف رتبة ضابط إسرائيلي قتل اليوم على يد المقاومة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان إن المقاومة قتلت اليوم في غزة ضابطا برتبة كولونيل من وحدة شلداغ.



وأضاف حمدان أن المقاومة وكتائب القسام تنزل يوميا خسائر فادحة في صفوف العدو على مدار الساعة.



وتابع" الخسائر التي توقعها المقاومة في صفوف العدو أضعاف ما يعلنه وندعو الهيئات الدولية لإرسال وفود لغزة لتتثبت من خلو المشافي من قيادات حماس."



وأشار أن نتنياهو يتحمل شخصيا مسؤولية إعاقة الإفراج عن المحتجزين الأجانب.



وختم "الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية عن مجازر الاحتلال في غزة لمنحها الضوء الأخضر له."

