الحنيفات يطلع على حملة توعوية للزراعة العضوية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اطلع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الأربعاء، على الحملة التوعوية للزراعة العضوية في الأردن لمختلف القطاعات.

وقد استهدفت هذه الحملة المزارعين والمستهلكين والمهتمين من المجتمع المحلي للتعريف بأهمية الزراعة العضوية وفوائدها والتي تتمثل في إعطاء منتجاتها بشقيها النباتي والحيواني قيمة مضافة تساعد على تحسين الظروف المعيشية للمنتجين، وتوفير منتجات للمستهلكين ذات جودة عالية وآمنة بيئيا وإيجاد آفاق تسويقية جديدة بما يلبي متطلبات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.



وشملت الحملة التوعوية عقد ورشات تعريفية للزراعة العضوية لجميع الفئات المستهدفة في محافظات العاصمة، واربد، والزرقاء وجولات ميدانية لمجموعة من المزارع والأسواق العضوية كما تم اعداد فيديو توضيحي عن الزراعة العضوية وعرضه على قنوات التلفزة المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي إضافة الى ارسال رسائل نصية للتعريف بالزراعة العضوية .



وتأتي هذه الحملة ضمن نشاطات مشروع النظام البيئي العضوي الممول من الاتحاد الأوروبي وذلك ضمن جهد إقليمي ضم كل من الأردن ولبنان وإيطاليا وتونس واليونان واسبانيا وتشترك فيه وزارة الزراعة الأردنية كقائد للمشروع وذلك بهدف تطوير نظم الزراعة العضوية من خلال تبادل الخبرات ونشر المعارف بين الشركاء في هذا المجال.