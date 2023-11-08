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توضيح حكومي حول فرض ضرائب جديدة على المواطنين

11/8/2023 10:10:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وبحضور الفريق الاقتصادي اليوم الأربعاء، مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور الأردن حاليا للتفاوض حول إتمام المراجعة السَّابعة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النَّقد الدَّولي.

هذا وقد أنهى الأردن بنجاح ست مراجعات سابقة دون تأخير ودون أي زيادة للضَّرائب أو فرض ضرائب جديدة على المواطنين.


كما يأتي اللقاء في سياق التَّفاوض مع الصَّندوق حول برنامج وطني جديد للإصلاح الاقتصادي لقرب انتهاء البرنامج الحالي؛ والذي أكد رئيس الوزراء انه يهدف الى تعزيز منعة الاقتصاد الوطني وتحقيق المتطلَّبات التَّمويليَّة وتعزيز النمو بهدف خلق الوظائف، لافتاً إلى أنَّ البرنامج الجديد - في حال إقراره - سيكون على نفس نهج البرنامج السَّابق ولن يرتِّب زيادة على الضَّرائب أو فرض ضرائب جديدة بل سيسعى لتعزيز إيرادات المالية العامة عبر محاربة التهرب والتجنب الضريبي.


ولفت الخصاونة إلى أن الأردن يتطلع إلى إنجاز هذا البرنامج الوطني الجديد للإصلاح الاقتصادي وبشكل يعزز من ثقة المؤسسات الدولية والجهات المانحة بمنعة الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها الأوضاع في الإقليم والحفاظ على ثبات التصنيف الائتماني للأردن.


وأكد رئيس الوزراء أهمية النجاحات التي تحققت للأردن، عبر إتمام المراجعات الست لبرنامج التسهيل الممتد الحالي مع صندوق النقد الدولي، والذي عزز الاستقرار المالي والنقدي للأردن وجنبه الضغوطات التضخمية التي تعرضت لها اقتصادات مجاورة مماثلة مستوردة للنفط، فضلًا عن ثبات وتقدم الأردن في تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني الدولية.


بدوره أشاد رئيس بعثة الصندوق بأداء الاقتصاد الأردني الذي حقق مؤشرات جيدة وقد اثبت الأردن للعالم بقدرة اقتصاده على الصمود وتحقيق استقرار اقتصادي ومالي رغم الاضطرابات العالمية والتي شملت جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والركود التضخمي العالمي.


وأكد التزام الصندوق بالتعاون مع الحكومة ودعم جهودها في التعامل مع التحديات المالية والاقتصادية.

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