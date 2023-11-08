نقابة الصحفيين: 44 شهيدا و25 معتقلا في صفوف الصحفيين منذ 7 تشرين أول

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/رصدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اليوم الأربعاء، اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين خلال العدوان الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية.
واكدت النقابة، في تقرير أصدرته لجنة الحريات، إمعان الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الحالة الصحفية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بوسائل عديدة، منها القتل والاعتقال والملاحقة والمنع من التغطية وصولا لقصف المنازل، حيث وصل عدد الشهداء من الصحفيين 44 شهيدا، والمعتقلون 25 زميلا وزميلة منذ بداية العدوان في السابع من تشرين أول/اكتوبر الماضي.
وفصلت النقابة الاعتداءات كالتالي:
7/10
استشهاد المصور إبراهيم لافي جراء قصفه عند حاجز بيت حانون.
7/10 استشهاد المصور محمد الصالحي جراء قصف خلال تغطيته الأحداث على الشريط الحدودي شرق البريج.
7/10
استشهاد الصحفي محمد جرغون
قصف أثناء تغطيته شرق مدينة رفح.
8/10 استشهاد الصحفي أسعد عبد الناصر شملخ وعدد من أفراد عائلته في غارة من طائرة على منزله في الشيخ عجلين.
10/10 استشهاد الصحفيين سعيد رضوان الطويل
وهشام النواجحة جراء غارات على برج حجي.
10/10
استشهاد المصور محمد صبح ابو رزق جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لعمارة سكنية في شارع المؤسسات، غرب مدينة غزة.
11/10 استشهاد المصور محمد فايز أبو مطر جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منازل في رفح .
12/10 استشهاد الصحفية سلام ميمة وزوجها وأطفالها الثلاثة هادي وعلي وشام، في قصف منزلها
في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
12/10 استشهاد الصحفي أحمد شهاب جراء غارة
جوية استهدفت منزله في مدينة جياليا استشهد مع
زوجته وأولاده الثلاثة.
13/10 استشهاد الصحفي حسام مبارك
جراء غارة صاروخية
من طائرات الاحتلال على منزله.
16/10 استشهاد الصحفي العامل في وكالة الغوث الدولية
عبد الهادي حبيب بقصف إسرائيلي لشقته السكنية في حي الزيتون بمدينة غزة واستشهد معه عدد من افراد اسرته.
17/10 استشهاد الصحفي عصام محمد بهار وزوجته بقصف إسرائيلي لمنزله في حي الصبرة بمدينة غزة.
18/10 استشهاد الصحفي سميح النادي جراء قصف طائرات الاحتلال على قطاع غزة.
19/10 استشهاد الصحفي
خليل أبو عاذرة مع شقيقه في منطقة حي النصر شمال رفح جنوب قطاع غزة. وذلك بعد غارات موجهة من طائرات الاحتلال.
20/10 استشهاد الصحفي محمد علي جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزله في شمال غزة.
22/10 استشهاد المصور الصحفي في وكالة الغوث الدولية ( الانروا)
رشدي السراج في غارة جوية على منزل والده وسط قطاع غزة.
23/10 استشهاد الصحفي محمد عماد سعيد لبد جراء قصف طائرات حربية إسرائيلية لمنزله في غزة بحي الشيخ رضوان.
25/10 استشهاد الصحفية سلمى مخيمر جراء
قصف على مدينة رفح استشهدت هي وطفلها ووالديها وعدد من افراد اسرتها.
25/10 استشهاد الصحفي جمال الفقعاوي بقصف الاحتلال منزله بخان يونس.
25/10 استشهاد الصحفي سائد الحلبي جراء قصف طيران لمنزله.
25/10 استشهاد الصحفي أحمد أبو مهادي جراء قصف على منزله في غزة.
25/10 استشهاد الصحفي سائد الحلبي جراء قصف طائرات منزله في مخيم جباليا.
26/10 استشهاد الصحفية دعاء شرف مع طفلتها جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزله بمدينة غزة.
26/10 استشهاد الصحفي ياسر صبحي أبو ناموس جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزله بمدينة خانيونس.
30/10 استشهاد الصحفي نظمي النديم جراء قصف طائرات الاحتلال منزله الكائن في حي الزيتون.
31/10 استشهاد الصحفي ماجد كشكو جراء
قصف طائرات الاحتلال لمنزله بمدينة غزة.
31/10 استشهاد الصحفي عماد الوحيدي جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزله في مدينة غزة.
2/11 استشهاد الصحفي محمد البياري جراء قصف منزله بمدينة غزة.
2/11 استشهاد الصحفي محمد أبو حطب جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزله في خانيونس مما أدى الى استشهاد العديد من افراد اسرته.
2/11 استشهاد الصحفي مجد فضل عرندس جراء قصف طائرات الاحتلال في مخيم النصيرات.
6/11 استشهاد الصحفي محمد الجاجة جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزله بحي النصر بمدينة غزة.
وفيما يتعلق بالمعتقلين، أوضحت:
15/10 اعتقلت قوة من جيش الاحتلال المصور عبد الناصر محمد اللحام من منزله في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.
15/10
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي صبري جبريل من منزله في قرية تقوع شرق بيت لحم.
16/10
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي مصطفى الخواجا من منزله في قرية نعلين وتم مصادرة هاتفه النقال.
16/10 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي معاذ عمارنة من منزله في مخيم الدهيشة ببيت لحم وتم مصادرة هاتفه النقال. وعمارنة فقد إحدى عينيه برصاص قوات الاحتلال.
19/10
اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي علاء الريماوي.
19/10
اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي عماد أبو عواد من مكتبه وصادرت هاتفه الشخصي وجهاز الحاسوب المحمول.
20/10 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي مصعب قفيشة من منزله
في مدينة الخليل.
20/10
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي ثائر الفاخوري من منزله بمدينة الخليل وصادرت هاتفه ومفتاح سيارته.
20/10 اعتقلت قوة من جيش الاحتلال الصحفي لؤي عمرو من منزله في مدينة دورا جنوب الخليل.
23/10 اعتقلت قوة من جيش
الاحتلال الصحفي محمد صباح من منزله في مخيم الجلزون بالقرب من رام الله.
26/10 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الكاتبة لمى خاطر من منزلها في مدينة الخليل.
26/10 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي رضوان قطناني من منزله في مخيم عسكر شرقي نابلس.
27/10
اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي بلال عرمان من منزله في بلدة خربثا بني حارث وصادرت جواله النقال.
28/10 اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي نزار النجار من منزله في مخيم العزة ببيت لحم.
28/10
اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي محمد بدر.
28/10 اعتقلت قوات الاحتلال الصحفية سجود عاصي من منزلها
في بلدة بيت لقيا برام الله،
وصادرت مجموعة من أجهزة الحاسوب واجهزة الهاتف الخلوي.
29/10 اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي زكريا أبو فنار من منزله.
29/10 اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي نواف العامر من منزله في قرية كفر قليل جنوب مدينة نابلس.
29/10 اعتقلت قوات الاحتلال طالب الاعلام جامعة فلسطين الاهلية رامز اللحام من منزله بمدينة بيت لحم.
30/10 اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي مراد شمروخ.
5/11 اعتقلت قوات الاحتلال الصحفية سمية جوابرة من منزلها بمدينة نابلس بعض حملة تحريض من مواقع عبرية ضدها.
5/11 اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي امير ابو عرام من منزله ببلدة بيرزيت /رام الله.
7/11 اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي محمد عياد من منزله ببلدة أبو ديس /القدس .
7/11 اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي حذيفة جاموس من منزله ببلدة أبو ديس /القدس.
7/11 اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي عبد المحسن شلالدة من منزله في بلدة سعير /الخليل.
وقال رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين محمد اللحام إن هناك عشرات النشطاء الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي تم اعتقالهم على خلفية منشورات تكشف جرائم الاحتلال.
وأضاف انه يوجد نحو 15 زميل صحفي في الاعتقال داخل سجون الاحتلال قبل 7 أكتوبر 2023.
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