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نقابة الصحفيين: 44 شهيدا و25 معتقلا في صفوف الصحفيين منذ 7 تشرين أول

11/8/2023 10:10:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN/رصدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اليوم الأربعاء، اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين خلال العدوان الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية.
واكدت النقابة، في تقرير أصدرته لجنة الحريات، إمعان الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الحالة الصحفية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بوسائل عديدة، منها القتل والاعتقال والملاحقة والمنع من التغطية وصولا لقصف المنازل، حيث وصل عدد الشهداء من الصحفيين 44 شهيدا، والمعتقلون 25 زميلا وزميلة منذ بداية العدوان في السابع من تشرين أول/اكتوبر الماضي.
وفصلت النقابة الاعتداءات كالتالي:
7/10
استشهاد المصور إبراهيم لافي جراء قصفه عند حاجز بيت حانون.
7/10 استشهاد المصور محمد الصالحي جراء قصف خلال تغطيته الأحداث على الشريط الحدودي شرق البريج.
7/10
استشهاد الصحفي محمد جرغون
قصف أثناء تغطيته شرق مدينة رفح.
8/10 استشهاد الصحفي أسعد عبد الناصر شملخ وعدد من أفراد عائلته في غارة من طائرة على منزله في الشيخ عجلين.
10/10 استشهاد الصحفيين سعيد رضوان الطويل
وهشام النواجحة جراء غارات على برج حجي.
10/10
استشهاد المصور محمد صبح ابو رزق جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لعمارة سكنية في شارع المؤسسات، غرب مدينة غزة.
11/10 استشهاد المصور محمد فايز أبو مطر جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منازل في رفح .
12/10 استشهاد الصحفية سلام ميمة وزوجها وأطفالها الثلاثة هادي وعلي وشام، في قصف منزلها
في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
12/10 استشهاد الصحفي أحمد شهاب جراء غارة
جوية استهدفت منزله في مدينة جياليا استشهد مع
زوجته وأولاده الثلاثة.
13/10 استشهاد الصحفي حسام مبارك
جراء غارة صاروخية
من طائرات الاحتلال على منزله.
16/10 استشهاد الصحفي العامل في وكالة الغوث الدولية
عبد الهادي حبيب بقصف إسرائيلي لشقته السكنية في حي الزيتون بمدينة غزة واستشهد معه عدد من افراد اسرته.
17/10 استشهاد الصحفي عصام محمد بهار وزوجته بقصف إسرائيلي لمنزله في حي الصبرة بمدينة غزة.
18/10 استشهاد الصحفي سميح النادي جراء قصف طائرات الاحتلال على قطاع غزة.
19/10 استشهاد الصحفي
خليل أبو عاذرة مع شقيقه في منطقة حي النصر شمال رفح جنوب قطاع غزة. وذلك بعد غارات موجهة من طائرات الاحتلال.
20/10 استشهاد الصحفي محمد علي جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزله في شمال غزة.
22/10 استشهاد المصور الصحفي في وكالة الغوث الدولية ( الانروا)
رشدي السراج في غارة جوية على منزل والده وسط قطاع غزة.
23/10 استشهاد الصحفي محمد عماد سعيد لبد جراء قصف طائرات حربية إسرائيلية لمنزله في غزة بحي الشيخ رضوان.
25/10 استشهاد الصحفية سلمى مخيمر جراء
قصف على مدينة رفح استشهدت هي وطفلها ووالديها وعدد من افراد اسرتها.
25/10 استشهاد الصحفي جمال الفقعاوي بقصف الاحتلال منزله بخان يونس.
25/10 استشهاد الصحفي سائد الحلبي جراء قصف طيران لمنزله.
25/10 استشهاد الصحفي أحمد أبو مهادي جراء قصف على منزله في غزة.
25/10 استشهاد الصحفي سائد الحلبي جراء قصف طائرات منزله في مخيم جباليا.
26/10 استشهاد الصحفية دعاء شرف مع طفلتها جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزله بمدينة غزة.
26/10 استشهاد الصحفي ياسر صبحي أبو ناموس جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزله بمدينة خانيونس.
30/10 استشهاد الصحفي نظمي النديم جراء قصف طائرات الاحتلال منزله الكائن في حي الزيتون.
31/10 استشهاد الصحفي ماجد كشكو جراء
قصف طائرات الاحتلال لمنزله بمدينة غزة.
31/10 استشهاد الصحفي عماد الوحيدي جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزله في مدينة غزة.
2/11 استشهاد الصحفي محمد البياري جراء قصف منزله بمدينة غزة.
2/11 استشهاد الصحفي محمد أبو حطب جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزله في خانيونس مما أدى الى استشهاد العديد من افراد اسرته.
2/11 استشهاد الصحفي مجد فضل عرندس جراء قصف طائرات الاحتلال في مخيم النصيرات.
6/11 استشهاد الصحفي محمد الجاجة جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزله بحي النصر بمدينة غزة.
وفيما يتعلق بالمعتقلين، أوضحت:
15/10 اعتقلت قوة من جيش الاحتلال المصور عبد الناصر محمد اللحام من منزله في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.
15/10
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي صبري جبريل من منزله في قرية تقوع شرق بيت لحم.
16/10
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي مصطفى الخواجا من منزله في قرية نعلين وتم مصادرة هاتفه النقال.
16/10 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي معاذ عمارنة من منزله في مخيم الدهيشة ببيت لحم وتم مصادرة هاتفه النقال. وعمارنة فقد إحدى عينيه برصاص قوات الاحتلال.
19/10
اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي علاء الريماوي.
19/10
اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي عماد أبو عواد من مكتبه وصادرت هاتفه الشخصي وجهاز الحاسوب المحمول.
20/10 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي مصعب قفيشة من منزله
في مدينة الخليل.
20/10
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي ثائر الفاخوري من منزله بمدينة الخليل وصادرت هاتفه ومفتاح سيارته.
20/10 اعتقلت قوة من جيش الاحتلال الصحفي لؤي عمرو من منزله في مدينة دورا جنوب الخليل.
23/10 اعتقلت قوة من جيش
الاحتلال الصحفي محمد صباح من منزله في مخيم الجلزون بالقرب من رام الله.
26/10 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الكاتبة لمى خاطر من منزلها في مدينة الخليل.
26/10 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي رضوان قطناني من منزله في مخيم عسكر شرقي نابلس.
27/10
اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي بلال عرمان من منزله في بلدة خربثا بني حارث وصادرت جواله النقال.
28/10 اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي نزار النجار من منزله في مخيم العزة ببيت لحم.
28/10
اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي محمد بدر.
28/10 اعتقلت قوات الاحتلال الصحفية سجود عاصي من منزلها
في بلدة بيت لقيا برام الله،
وصادرت مجموعة من أجهزة الحاسوب واجهزة الهاتف الخلوي.
29/10 اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي زكريا أبو فنار من منزله.
29/10 اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي نواف العامر من منزله في قرية كفر قليل جنوب مدينة نابلس.
29/10 اعتقلت قوات الاحتلال طالب الاعلام جامعة فلسطين الاهلية رامز اللحام من منزله بمدينة بيت لحم.
30/10 اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي مراد شمروخ.
5/11 اعتقلت قوات الاحتلال الصحفية سمية جوابرة من منزلها بمدينة نابلس بعض حملة تحريض من مواقع عبرية ضدها.
5/11 اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي امير ابو عرام من منزله ببلدة بيرزيت /رام الله.
7/11 اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي محمد عياد من منزله ببلدة أبو ديس /القدس .
7/11 اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي حذيفة جاموس من منزله ببلدة أبو ديس /القدس.
7/11 اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي عبد المحسن شلالدة من منزله في بلدة سعير /الخليل.
وقال رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين محمد اللحام إن هناك عشرات النشطاء الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي تم اعتقالهم على خلفية منشورات تكشف جرائم الاحتلال.
وأضاف انه يوجد نحو 15 زميل صحفي في الاعتقال داخل سجون الاحتلال قبل 7 أكتوبر 2023.
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