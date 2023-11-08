وقفة ومسيرة وسط رام الله تنديدا بعدوان الاحتلال على شعبنا

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/شاركت جماهير شعبنا، مساء اليوم الأربعاء، في وقفة ومسيرة وسط مدينة رام الله، تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في قطاع غزة والضفة.
ورفع المشاركون في المسيرة التي تقدمها أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، وفعاليات وطنية ومجتمعية في المحافظة، الأعلام والرايات الفلسطينية، واليافطات المنددة بجرائم الاحتلال.
وهتف المشاركون تنديداً بجرائم الاحتلال، ومجازره المستمرة وممارسته الإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا، مطالبين بوقف العدوان المتواصل والتطهير العرقي الذي يرتكبه الاحتلال في قطاع غزة، وجرائمه المستمرة في الضفة.
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