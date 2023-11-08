وقفة ومسيرة وسط رام الله تنديدا بعدوان الاحتلال على شعبنا

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/شاركت جماهير شعبنا، مساء اليوم الأربعاء، في وقفة ومسيرة وسط مدينة رام الله، تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في قطاع غزة والضفة.

ورفع المشاركون في المسيرة التي تقدمها أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، وفعاليات وطنية ومجتمعية في المحافظة، الأعلام والرايات الفلسطينية، واليافطات المنددة بجرائم الاحتلال.

وهتف المشاركون تنديداً بجرائم الاحتلال، ومجازره المستمرة وممارسته الإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا، مطالبين بوقف العدوان المتواصل والتطهير العرقي الذي يرتكبه الاحتلال في قطاع غزة، وجرائمه المستمرة في الضفة.