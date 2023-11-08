للتحكم في ثروتها .. يقتل زوجته ويخفي جثتها لمدة 37 عاماً

رفعت عائلة امرأة قتلها زوجها وأخفى جثتها في خزان الصرف الصحي الخاص بمزرعته لما يقرب من 40 عامًا دعوى قضائية ضده لاستعادة ثروتها.

قتل ديفيد فينابلز، 90 عامًا، زوجته بريندا، في مايو 1982، ودفن جثتها في خزان الصرف الصحي في مزرعته التي تبلغ مساحتها 440 وظلت جريمته في طي الكتمان حتى عام 2019.

وأفلت المزارع من جريمة القتل لمدة 37 عامًا، ولكن كشفت أخيرًا بعد أن باع منزله مقابل 460 ألف جنيه إسترليني وتم اكتشاف جثة بريندا أثناء العمل في الخزان تحت الأرض، وبعد ادعاء اختفائها، ورث فينابلز ممتلكات زوجته.

ولكن في أعقاب إدانته بقتل بريندا العام الماضي، لجأت عائلتها الباقية إلى المحكمة الآن في محاولة للحصول على تعويض وإجباره على التنازل عما ورثه بعد وفاتها.

ويقود الدعوى المرفوعة ضد فينابلز ابن أخ بريندا، تيموثي شيبي، 58 عامًا، وأشار القاضي، خلال جلسة استماع في المحكمة العليا الأسبوع الماضي إلى أن الجاني يجب أن يحاسب على ما اكتسبه من وفاة بريندا.

كان الزوجان يديران حضانة ومزرعة من الموقع، لكن الزواج لم يكن سعيدًا، فيما أطلق عمال مزرعة فينابلز عليه لقب "ديفيد القذر" بسبب سمعته السيئة.

وكان فينابلز على علاقة مع مقدمة رعاية والدته، لورين ستايلز، في وقت ارتكاب جريمته، وأخبرها أن زوجته البالغة من العمر 48 عامًا قد "اختفت".

أخبرت السيدة ستايلز - التي توفيت عام 2017 - الشرطة في عام 1984 أن فينابلز قال إن بريندا "بدت طبيعية تمامًا في الليلة السابقة لكنها اختفت في صباح اليوم التالي".

واستخدمت الشرطة طائرة هليكوبتر لتفتيش الريف، بما في ذلك ضفاف نهر سيفيرن، عقب الاختفاء، لكن لم يتم القبض على فينابلز أثناء التحقيق.

وفي ذلك الوقت، قال فينابلز إن زوجته أصيبت بالاكتئاب نتيجة إصابتها بالإنفلونزا، وإنها لم تفعل شيئًا كهذا من قبل وليس لدي أدنى فكرة عما حدث لها". لم أتمكن من النوم ولو للحظة منذ أن غادرت، ولا يسعني إلا أن أتمنى وأدعو الله أن تكون آمنة.

ويقود ابن شقيق بريندا، دعوى قضائية ضد فينابلز في محاولة للحصول على تعويض وإجباره على التنازل عما ورثه بعد وفاتها.

وقال محامي الأسرة، للقاضي إن فينابلز "تمكن بعد ذلك من تأمين فسخ" زواجه من بريندا وحصل على خطابات إدارة ممتلكاتها.

ومع ذلك، أدى الاكتشاف المروع لبقاياها في خزان الصرف الصحي من قبل مقاولي التنظيف إلى إعادة فتح التحقيق واعتقال فينابلز ومحاكمته.

قالت القاضية إن فينابلز استغل اكتئاب زوجته واعتلال صحتها لتأليف "قصة مدروسة بعناية" مفادها أنها غادرت المنزل في منتصف الليل وأدين بحكم أغلبية بالقتل وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في محكمة في يوليو من العام الماضي.

وصلت الدعوى التي رفعها السيد شيبي إلى المحكمة العليا بعد أن أطلق هو وبنات وأبناء إخوته الآخرون محاولة لاستعادة ما ورثه فينابلز من زوجته.

وقال محامي الأسرة: "السيد شيبي يريد إدارة ممتلكات عمته، وهذا يشمل المطالبة بتعويضات عن جريمة القتل، واستعادة الأصول والمصالح التي ورثها المدعى عليه".

وأضاف المحامي: "يسعى أصحاب المطالبات بالإضافة إلى ذلك إلى الحصول على تعويضات بالنظر إلى طريقة وفاتها".

ستعود القضية إلى المحكمة لتقييم الأضرار الناجمة عن الهجوم على بريندا ولطلب عزل فينابلز من منصبه كممثل شخصي للتركة.



