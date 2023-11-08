الصربي ألكسندر ميتروفيتش يدخل تاريخ الهلال السعودي بإنجاز غير مسبوق



دخل المهاجم الصربي، ألكسندر ميتروفيتش، تاريخ نادي الهلال السعودي لكرة القدم، بهدف سجله في شباك مومباي سيتي الهندي (2-0) الاثنين الماضي، في رابع جولات دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

نجح نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في التعاقد مع الهداف ألكسندر ميتروفيتش، قادما من فولهام الإنجليزي.

وأثبت الهداف الصربي أنه إحدى الصفقات الرابحة للنادي السعودي في السنوات الأخيرة، بفضل تألقه المتواصل هذا الموسم.

ووصل ألكسندر ميتروفيتش إلى 16 هدفا بقميص "الزعيم" في موسمه الأول خلال 16 مباراة بكافة البطولات.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية وفقاً لروسيا اليوم إلى أن ميتروفيتش دخل تاريخ الهلال بعدما أصبح أسرع لاعب أجنبي وصولا إلى 15 هدفا أو أكثر.

ومنذ تطبيق الاحتراف عام 2008، لم يبلغ أي من لاعبي الهلال 15 هدفا أو أكثر في وقت أسرع من اللاعب الدولي الصربي.

وتفوق ألكسندر ميتروفيتش (29 عاما) على كافة أجانب الهلال في آخر 15 عاما، أبرزهم ويسلي لوبيز، عمر خربين، كارلوس إدواردو وبافيتمبي غوميز.

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