نجوم كرة القدم العالمية يعربون عن سعادتهم بالمشاركة في دوري الأساطير بدبي

عبر عدد من نجوم كرة القدم العالمية السابقين عن سعادتهم بالمشاركة في "دوري أساطير كرة القدم"، الذي ينطلق من دبي في 18 نوفمبر الجاري، ويعيد إلى أذهانهم ذكريات المشاركة في منافسات كبرى سابقة.

وتجمع دبي بعد 10 أيام عددا من أشهر نجوم كرة القدم العالمية في النسخة الأولى من "دوري الأساطير لكرة القدم"، الأول من نوعه في العالم، والذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر.

وعقدت اللجنة المنظمة للدوري، مؤتمراً صحفياً اليوم الأربعاء، بنادي النصر، بحضور علي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، ونجوم منتخب فرنسا السابقين مايكل سيلفستر لاعب نادي مانشستر يونايتد وأرسنال الإنجليزيين السابق، وإبراهيم با، لاعب ميلان الإيطالي السابق، وباكاري سانيا لاعب أرسنال ومانشستر سيتي السابق، وعدد من رعاة البطولة.

يشارك في الحدث 6 فرق وتقام المباريات في 6 مدن، وتستضيف دبي المباراة الافتتاحية ومباراتي نصف النهائي والنهائي.

ويبرز من نجوم العالم المشاركين في الحدث كل من رايان جيجز، وديميتار برباتوف، وأنتونيو فالنسيا، وويس براون، ومايكل سيلفستر، وخوان سباستيان فيرون، مع نجوم من المنتخب البرازيلي مثل ريفالدو، وروبرتو كارلوس، وروبير بيرس، وكلارنس سيدورف، وديدييه دروجبا.

وعبر النجوم السابقون عن امتنانهم لاستضافة دبي انطلاقة هذه النسخة من "دوري الأساطير"، وأكدوا أن دبي تملك القدرة على توصيل رسالة هذا الدوري، خاصة وأنها استضافت سابقا العديد من البطولات الرياضية والكروية الكبرى، وكلها حققت نجاحات مميزة، ما يساعد على إيصال مفهوم الرياضة الحقيقي والاستمتاع بفنون كرة القدم".

وأكد علي عمر أن دبي ستكون على موعد مع مباراة من الزمن الجميل في افتتاح دوري الأساطير، بمشاركة نخبة من النجوم السابقين، وقال: "دبي عودتنا على جمع أساطير الرياضة بصفة عامة وكرة القدم خاصة، ومجلس دبي الرياضي حريص على زيادة مثل هذه الفعاليات مستقبلا، ونتمنى أن تكون هناك أفكار مشابهة في مختلف الرياضات التي يمكن أن تلعب دورا ترويجيا كبيرا للإمارة".

وأضاف: "أغلب النجوم المشاركين في دوري الأساطير يقيمون بالفعل في دبي ومثل هذه الفعاليات يمكن أن تجذب المزيد من النجوم للإقامة أو للاستثمار في دبي، علاوة على الدور التثقيفي والتوعوي بأهمية ممارسة الرياضة ودور كرة القدم في تحفيز النشء".

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