اختلس 57 ألف درهم قيمة تذكرة سفر بالطائرة

أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها بـ 57 ألف درهم.

وقال إنه حوّل للمشكو عليه، مبلغ المطالبة بغرض استخراج تذاكر طيران له، إلا أن الأخير بعد أن استلم المبلغ قام باختلاسه وأغلق الهاتف، وتمت إدانته غيابياً عن جريمة الاستيلاء على الأموال بطرق احتيالية، والحكم عليه بالغرامة، مع إلزامه بالرسوم القضائية.

ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أنه نتج عن تلك الأفعال ضرر مادي ومعنوي.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الدعوى الجزائية أصبحت باتة ونهائية، وانتهت إلى إدانة المشكو عليه بتهمة التوصل إلى الاستيلاء لنفسه على المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق، والمملوك للمجني عليه، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية، وهي قدرته على توفير تذاكر سفر، ما ترتب عليه خداع المجني عليه، وحمله على إرسال المبلغ له، فتمت الجريمة بناء على وسيلة من وسائل الاحتيال.

وأشارت المحكمة إلى أن الخطأ الذي دين بموجبه المشكو عليه، هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند الشاكي في إقامة الدعوى الماثلة، ويكون الحكم الجزائي قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وعن طلب المدعي رد 57 ألف درهم، أشارت المحكمة إلى أنه في حقيقته طلب تعويض، وأنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان، لافتة إلى أن خطأ المشكو عليه تسبب بضرر للشاكي، تمثل في الاستيلاء على ماله، والتعدي على مكانته وفوات الكسب.

وعليه، حكمت المحكمة إلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي 57 ألف درهم تعويضاً.

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