مليارا درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من ملياري درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 333 مبايعة بقيمة 1.38 مليار درهم منها 81 مبايعة أراض بقيمة 699.14 مليون درهم و252 مبايعة شقق وفلل بقيمة 679.83 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 42 مليون درهم في منطقة النهدة الثانية تليها مبايعة بقيمة 22.45 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 21.66 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 62.49 مليون درهم تلتها منطقة معيصم الثانية بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 199.45 مليون درهم وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 241.35 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 53 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 38.2 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 55.9 مليون درهم تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 78.73 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 34.39 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 569.6 مليون درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 27.28 مليون درهم و90 رهن فلل وشقق بقيمة 542.32 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة ند الحمر بقيمة 240.84 مليون درهم وأخرى في منطقة عود ميثا بقيمة 80.82 مليون درهم.

فيما تم تسجيل 44 هبة بقيمة 98.43 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 16.55 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 14.91 مليون درهم.



