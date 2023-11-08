2% من سكان غزة أصبحوا شهداء أو جرحى أو مفقودين

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- Khaberni) خبرني - القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) باسم نعيم بمؤتمر صحفي، ان 2 بالمئة من سكان غزة أصبحوا إما قتلى أو جرحى أو مفقودين.
وبين في مؤتمر صفحي ، الأربعاء ،
49 بالمئة من الضحايا في القصف الإسرائيلي الأخير كانوا في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة، ما ينفي رواية الاحتلال بان المنطقة الجنوبية آمنة.
وأشار الى ان الاحتلال استهدف 120 مؤسسة صحية في القطاع وأخرج العديد منها من الخدمة.
وبين ان المستشفيات المتبقية في قطاع غزة تعمل على مولدات الطاقة الثانوية.
وقال نعيم: ندعو القمتين العربية والإسلامية لاتخاذ قرار يفرض على العدو فتح المعابر.
وأشار الى ان المطلوب تحرك عملي وفوري لكسر الحصار على غزة وخاصة في المنطقة الشمالية.
واعتبر نعيم ان تخاذل الأونروا ومسؤوليها عن دورهم المثبت في القوانين الدولية تواطؤ مع الاحتلال.
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