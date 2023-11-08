2% من سكان غزة أصبحوا شهداء أو جرحى أو مفقودين

MENAFN - Khaberni) خبرني - القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) باسم نعيم بمؤتمر صحفي، ان 2 بالمئة من سكان غزة أصبحوا إما قتلى أو جرحى أو مفقودين.

وبين في مؤتمر صفحي ، الأربعاء ،

49 بالمئة من الضحايا في القصف الإسرائيلي الأخير كانوا في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة، ما ينفي رواية الاحتلال بان المنطقة الجنوبية آمنة.

وأشار الى ان الاحتلال استهدف 120 مؤسسة صحية في القطاع وأخرج العديد منها من الخدمة.

وبين ان المستشفيات المتبقية في قطاع غزة تعمل على مولدات الطاقة الثانوية.

وقال نعيم: ندعو القمتين العربية والإسلامية لاتخاذ قرار يفرض على العدو فتح المعابر.

وأشار الى ان المطلوب تحرك عملي وفوري لكسر الحصار على غزة وخاصة في المنطقة الشمالية.

واعتبر نعيم ان تخاذل الأونروا ومسؤوليها عن دورهم المثبت في القوانين الدولية تواطؤ مع الاحتلال.



