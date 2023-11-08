دوري أبطال أوروبا.. الأرقام القياسية تلاحق مانشستر سيتي

أكد الإسباني غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم أن فريقه لا يزال بحاجة إلى خطوة إضافية في مسيرته بدور المجموعات لدوري الأبطال الأوروبي رغم التأهل المبكر إلى الدور الثاني (دور الـ 16) للبطولة.

وحسم مانشستر سيتي، حامل لقب البطولة، تأهله إلى الدور الثاني من خلال الفوز على يانج بويز السويسري 3-0 مساء أمس الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وأصبح "سيتي" أول المتأهلين إلى دور الـ 16 في البطولة هذا الموسم، كما حافظ الفريق على العلامة الكاملة حتى الآن، بتحقيق الفوز الرابع على التوالي ليظل على انفراده بصدارة المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة مقابل 9 نقاط للايبزج الألماني، الذي فاز على مضيفه ريد ستار الصربي 2-1 في المباراة الأخرى بالمجموعة مساء أمس.

وأعرب غوارديولا عن سعادته بإنجاز فريقه لكنه أكد حاجة مانشستر سيتي إلى خطوة أخرى في دور المجموعات، وهي حسم صدارة المجموعة بشكل نهائي لضمان مواجهة أفضل في الدور الثاني من رحلة الدفاع عن اللقب.

ومع وجود 3 نقاط تفصل مانشستر سيتي عن لايبزج صاحب المركز الثاني، سيكون "سيتي" بحاجة للتعادل على الأقل من لايبزج في الجولة الخامسة في 28 نوفمبر الحالي لضمان صدارة المجموعة.

وقال غوارديولا: "تأهلنا بالفعل لكن المهمة لم تنته بعد، لأننا يجب أن نختتم دور المجموعات في الصدارة.. من الأفضل أن نخوض مباراة الإياب في دور الـ 16 على ملعبنا".

وشهد فوز مانشستر سيتي على يانج بويز مساء أمس أكثر من رقم قياسي ومهم وكان أبرزها احتفاء الفريق بتأهله إلى الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال للموسم الـ 11 على التوالي مؤكدا بهذا استمرار حقبة النجاح والتطوير والتميز في النادي، والتي بدأت منذ سنوات لتكون الحقبة الأبرز في تاريخه.

ومدد "سيتي" أمس سجله الخالي من الهزائم في المباريات الأوروبية إلى 18 مباراة متتالية ليكون رقما قياسيا جديدا على مستوى مشاركات الأندية الإنجليزية في البطولات الأوروبية.

وشهدت مباراة الأمس الفوز رقم 100 لمانشستر سيتي في تاريخ مشاركاته الأوروبية منها 68 انتصارا في دوري الأبطال و21 في الدوري الأوروبي/كأس الاتحاد الأوروبي (سابقا) و11 في بطولة أوروبا للأندية أبطال الكؤوس.

واحتاج مانشستر سيتي إلى 183 مباراة لبلوغ حاجز الـ 100 انتصار في البطولات الأوروبية، ليكون ثاني أسرع الفرق الإنجليزية إلى هذا الرقم بعد ليفربول الذي احتاج إلى 170 مباراة، فيما احتاج توتنهام إلى 184 مباراة ومانشستر يونايتد إلى 191 مباراة وتشيلسي إلى 192 مباراة، وأرسنال إلى 209 مباريات.

وفيما حجز مانشستر سيتي مقعده مبكرا في الدور الثاني، حرم شاختار دونيتسك الأوكراني فريق برشلونة من ذلك بعدما تغلب عليه 1-0 في المجموعة الثامنة، لتكون الهزيمة الأولى للفريق الإسباني بعد 3 انتصارات متتالية في المجموعة، التي شهدت أمس أيضا فوز بورتو البرتغالي على رويال أنتويرب البلجيكي 2-0.

وتصدر بورتو المجموعة برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام برشلونة، ورفع شاختار دونيتسك رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، لتتعقد الحسابات في هذه المجموعة قبل مباريات الجولتين الأخيرتين.

وشهدت مباراة بورتو أمس، رقما قياسيا جديدا حيث أصبح البرتغالي المخضرم بيبي مدافع الفريق (40 عاما و254 يوما) أكبر لاعب سنا يهز الشباك في مباراة بدوري الأبطال، وكان الرقم القياسي السابق مسجلا باسم النجم الإيطالي فرانشيسكو توتي، الذي هز الشباك في نوفمبر 2014 وعمره 38 عاما و59 يوما.

وضاعفت الجولة الرابعة من الحسابات المعقدة أيضا في المجموعة السادسة (الحديدية) بفوز بوروسيا دورتموند الألماني مجددا على نيوكاسل الإنجليزي 2-0 وفوز ميلان الإيطالي على باريس سان جيرمان 2-1، ليرفع دورتموند رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة مقابل 6 نقاط لباريس سان جيرمان و5 نقاط لميلان و4 نقاط لنيوكاسل.

ولا تزال الفرصة سانحة بنسب متقاربة أمام جميع الفرق الأربعة لبلوغ الدور الثاني من خلال الجولتين المتبقيتين في دور المجموعات.

وكانت أبرز ملامح مباراتي هذه المجموعة أمس، افتتاح ميلان لسجله التهديفي في المجموعة بهدفين في شباك سان جيرمان بعدما فشل الفريق الإيطالي في هز الشباك خلال أول 3 مباريات خاضها بالمجموعة.

كما جاء الهدف الثاني لميلان أمس بتوقيع مهاجمه الفرنسي المخضرم أوليفيه جيرو (37 عاما و38 يوما) ليصبح أكبر لاعب فرنسي سنا يسجل هدفا في دوري الأبطال متفوقا على مواطنه لوران بلان، الذي سجل هدفا وعمره 36 عاما و338 يوما.

وفي المجموعة الخامسة، فاز لاتسيو الإيطالي على فينورد الهولندي 1-0، وسجل الهدف شيرو إيموبيلي ليكون رقم 200 له في 310 مباريات مع الفريق بمختلف البطولات.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، فاز أتلتيكو مدريد الإسباني على سلتيك الاسكتلندي 6-0 ليكون أكبر فوز لأتلتيكو في بطولات الأندية الأوروبية منذ 1958.

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