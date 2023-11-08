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بنزيما المتهم الأول!..كواليس إقالة مدرب الاتحاد السعودي

11/8/2023 9:22:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


كشفت صحيفة الرياضية السعودية النقاب عن سر خطير وهو إبلاغ الفرنسي كريم بنزيما بعض مسؤولي نادي الاتحاد السعودي منذ أسبوعين أن استمرار مدرب الفريق لا يلبي تطلعات النادي وأن وجوده يعيق تقدم الفريق.

ويبدو أن النجم الفرنسي كريم بنزيما، هو من قام بتسريع قرار إقالة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو الذي تم الإعلان عنه في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء لسوء النتائج.

ونشرت الصحيفة السعودية نص الحوار بين المدرب سانو وبنزيما بين شوطي الخسارة 2-0 في إربيل أمام القوة الجوية في دوري أبطال آسيا، وهو كالتالي:

(سانتو: أنت لاعب كبير لكن يبدو أنك تتكاسل في الضغط على الخصم

بنزيما: لا توجه الكلام لي فقط، تحدث مع المجموعة كاملة

سانتو: أنت قائد الفريق وقدوة اللاعبين وأهم لاعب فيه، يجب أن تبادر وتكون مثالا لكل اللاعبين).

وأوضحت "الرياضية" أن المدرب لم يتوقف هنا وكال سيلا من الانتقادات والكلمات اللاذعة لمهاجم ريال مدريد السابق رافضا كل مبرراته.

كما كشف موقع "كووورة" كواليس اللحظات الأخيرة لسانتو في الاتحاد، موضحا بحسب مصدر داخل "العميد" أن بنزيما أبلغ إدارة النادي أنه غير مستعد للعب أي مباراة أخرى يقودها البرتغالي.

وأضاف المصدر أن بنزيما تحدث مع الإدارة، محملا المدير الفني الجزء الأكبر من النتائج السلبية، مواصلا: "أكد بنزيما للمسؤولين أن لعب أي مباراة تحت قيادة سانتو سيكون أمرا غير مقبول وحمله المسؤولية الكبرى فيما يحدث، لأن الفريق لم يعد متكاتفا".

يذكر أن الاتحاد لم يحقق أي فوز في آخر 5 مباريات له في دوري روشن، وهو الآن في المركز السادس برصيد 21 نقطة مع مرور 12 جولة من الموسم على لائحة ترتيب المسابقة المحلية.

أما على المستوى الآسيوي، فتلقى أول الاثنين الفائت الهزيمة الأولى في الموسم الحالي من دوري الأبطال أمام القوة الجوية العراقي 2-0، لكن يبقى متصدرا مجموعته برصيد 9 نقاط مع مرور أربع جولات، متفوقا بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه.

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