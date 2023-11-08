«قمة المليار متابع» في دبي تجمع 3000 صانع محتوى ومؤثر من أنحاء العالم

تستضيف دبي يومي 10 و11 يناير المقبل النسخة الثانية من "قمة المليار متابع" التي تعد أكبر تجمع لصنّاع المحتوى والمؤثرين في العالم وذلك بأبراج الإمارات ومتحف المستقبل.

تنظم القمة "أكاديمية الإعلام الجديد" أول أكاديمية من نوعها في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط ويشارك في الحدث الأكبر من نوعه دولياً أكثر من 3000 صانع محتوى ومؤثر ومبدع من جميع أنحاء العالم و100 متحدث بينهم خبراء ومتخصصون في مجالات مختلفة.

تستهدف القمة مخاطبة أكثر من مليار شخص حول العالم من خلال استضافة نخبة من أهم وأكبر المؤثرين وصنّاع المحتوى أفراداً ومؤسسات على كافة منصات التواصل الاجتماعي لمناقشة كيفية مساهمة الإعلام الجديد كقطاع إبداعي في دعم اقتصادات الدول وخطط الوصول لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

وتتحول "قمة المليار متابع" على مدار يومين إلى ورشة تفاعلية متواصلة ينقل فيها صناع محتوى عالميون خبراتهم ومعارفهم للمؤثرين الجدد والعاملين في قطاع الصناعات الإبداعية.

وتتطلع القمة إلى رسم ملامح مستقبل صناعة المحتوى الرقمي والإعلام الجديد في العالم من خلال نقل المعارف وتوسيع الشراكات وفرص التعاون بين المؤثرين وشركات إنتاج المحتوى ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتشهد القمة عدداً من الجلسات والحوارات حول الأدوات والمفردات التي تجعل من صناع المحتوى الجدد مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وترسم الحوارات التي يشهدها الحدث خارطة صناعة محتوى هادف ومستدام وتضيء على سبل الحصول على المهارات المطلوبة لضمان الاستمرارية في العمل عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة فضلاً عن أبرز الأساليب والأدوات اللازمة لصناعة المحتوى الناجح والمؤثر الذي يرفع من مستوى التأثير الإيجابي للمنصّات الرقمية وتسهم في التعريف بالتجارب الملهمة في مختلف المجالات.

وقالت عالية الحمادي الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد: "لا يسعنا أن نتخيل عالما بدون محتوى بدون كلمة مقروءة أو مسموعة أو مكتوبة وهكذا الحال بالنسبة لصناعة المحتوى الرقمي وصنّاعه فلا يمكننا أيضاً أن نتخيل عالماً بدون هؤلاء الذين ينقلون تجاربهم وتجارب مجتمعاتهم لآلاف وملايين من المتابعين حول العالم ويقربون المسافات بين الثقافات ويخلقون جسوراً بين الأفكار".

وأضافت:“نتطلع من خلال (قمة المليار متابع) إلى توحيد جهود المؤثرين وصنّاع التغيير تجاه قضايا تخدم راهن ومستقبل العالم ونفتح في الوقت نفسه الباب أمام صنّاع المحتوى ومنصات التواصل وشركات إنتاج المحتوى الرقمي لتبادل الرؤى والأفكار وخلق شراكات وفرص تعاون وذلك انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية الرامية إلى أن تكون الإمارات الوجهة الجاذبة للمبدعين من مختلف أنحاء العالم”.

وأوضحت أن تقديم محتوى اجتماعي على وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولية كبيرة وتأثيرها عميق في واقع الأفراد والمجتمعات لهذا يأتي تنظيم (أكاديمية الإعلام الجديد) للقمة انطلاقاً من إيمان بأن كل صانع محتوى قادر على إحداث تغيير في حياة من يتابعه نحو الأفضل وثقة بأن تبادل الخبرات في هذا المجال سيضاعف من حجمه ويستحدث أدوات جديدة في تقديم المعرفة وتسهيل تناقلها بين الأفراد والمجتمعات.

شهدت النسخة الأولى من القمة إقبالاً جماهيرياً كبيراً وتجاوز عدد المتقدمين لحضور فعالياتها أكثر من 17,500 طلب تم قبول 6,500 مشارك من إجماليهم لحضور أكثر من 40 فعالية ما بين جلسات وورش عمل وأنشطة متنوعة.

وشهدت النسخة الأولى أيضا مشاركة أكثر من 77 متحدّثاً من أهم المؤثرين وصانعي المحتوى العالميين وبحضور 200 رئيس تنفيذي من حول العالم وأكثر من 300 شركة عالمية متخصصة بصناعة المحتوى وإعداد المؤثرين إضافة إلى أكثر من 100 وكالة عالمية تعمل في هذا المجال.





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