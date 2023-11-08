طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً مع فرصة سقوط أمطار



توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

و اوضح المركز -في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.



و يكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى خفيف

و يحدث المد الأول عند الساعة

11:23 و المد الثاني عند الساعة 22:28 و الجزر الأول عند الساعة 17:13 والجزرالثاني عند الساعة 04:34.



و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة

19:52 والمد الثاني عند الساعة07:23 و الجزر الأول عند الساعة

13:37 والجزر الثاني عند الساعة

01:34.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة

الحرارة العظمى

الحرارة الصغرى

الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي



33



22



85



35

دبي



34



24



70



30

الشارقة



33



24



80



35

عجمان



33



25



80



30

أم القيوين

32



22



80



30

رأس الخيمة

34



25



75



30

الفجيرة



31



25



75



25

العـين



33



22



65



25

ليوا



34



20



80



35

الرويس



34



23



85



40

السلع



34



22

80



35

دلـمـا



33



25



80



40

طنب الكبرى

32



26

85



35



الصغرى

32



26

85



35

أبو موسى

33



26

85



35



-مل-

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