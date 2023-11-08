بريطانيا تمنع «غاز الضحك» للاستخدامات الترفيهية .. يشكل خطراً محتملاً على الصحة

بدأت المملكة المتحدة بحظر حيازة أكسيد النيتروز، المعروف باسم غاز الضحك، للاستخدام الترفيهي، وهي مادة تشكل خطراً محتملاً على الصحة وتزايد استهلاكها بشكل حاد، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية.

وبات أكسيد النيتروز يُصنف من المخدرات من الفئة «سي»، مثل الستيرويدات الابتنائية والقات على سبيل المثال، ما يعني أن حيازة هذه المادة «بنيّة استنشاقها بشكل غير صحيح لإحداث تأثير نفسي باتت تُعتبر جريمة»، وفق ما قالت وزارة الداخلية في بيان.

وقال وزير الداخلية كريس فيلب، نرسل رسالة واضحة إلى السكان، وخصوصاً إلى الشباب، الذين يُقبلون بشكل خاص على تناول هذه المادة التي يمكن الحصول عليها بسهولة وبسعر يسير.

وأضاف: «لفترة طويلة، ساهم استخدام هذا المخدر في الأماكن العامة في السلوك غير الاجتماعي الذي يُعدّ آفة في مجتمعاتنا».

وقد أعرب مركز الرصد الأوروبي للمخدرات والإدمان على المخدرات عن انزعاجه خلال العام الماضي من الزيادة «المثيرة للقلق» في الاستخدام الترفيهي لأكسيد النيتروز في مناطق معينة من أوروبا.

ولهذا الغاز تأثيرات نفسية على المدى القصير، تظهر بعد حوالي ثلاث إلى أربع دقائق من استنشاقه.

وفي المملكة المتحدة، كانت صور العشرات من العبوات المتناثرة في الشوارع خلال كرنفال نوتنغ هيل الشهير في لندن قد طبعت بشكل خاص أذهان الناس. وقد جُمع 13 طناً من هذه المادة بعد الحدث.

ويواجه المستهلكون بموجب هذا الحظر غرامة مالية وعقوبة بالسجن لمدة عامين إذا كرروا الجريمة. ويعاقب القرار إنتاج أكسيد النيتروز وبيعه لأغراض «غير مشروعة» بالسجن 14 عاماً، مقارنة بسبعة أعوام في السابق.

ولا يتعلق هذا الحظر بالاستخدام «المشروع» لهذه المادة، المستخدمة على سبيل المثال في البيئة الطبية كمخدر أو في شفاطات المطبخ أو في الصناعة.

كما حظرت هولندا الاستخدام الترفيهي لأكسيد النيتروز العام الماضي، في حين أن بيعه للقصّر محظور في فرنسا.

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