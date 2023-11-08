نيسان ورينو تطلقان تحالفهما الجديد بعد ضوء أخضر من السلطات الفرنسية

أطلق مصنّع السيارات الفرنسي رينو وشريكه الياباني نيسان رسمياً تحالفهما الجديد الأربعاء عقب موافقة الجهات الناظمة على إعادة هيكلة شراكتهما.

وكانت الشركتان قد أعلنتا في فبراير الاتفاق على إعادة هيكلة شراكتهما العائدة لربع قرن، والتي شهدت توترات في السنوات الأخيرة.

وفي إطار الاتفاقية الجديدة خفضت مجموعة رينو رأس مالها في شركة نيسان من 43.7 في المئة إلى 15 في المئة، على غرار حصة نيسان في نظيرتها الفرنسية.

ووافقت نيسان على الاستثمار في مشروع سيارة رينو الكهربائية الجديدة أمبير.

وقالت الشركتان في بيان مشترك إنه «بعد الحصول على الموافقة المطلوبة من الجهات الناظمة، تدخل اتفاقية التحالف الجديد بين مجموعة رينو ونيسان، حيز التنفيذ اليوم».

وأسس التحالف في سنة 1999 حينما أنقذت رينو نيسان من الإفلاس. وانضمت ميتسوبيشي موتورز في سنة 2016 حينما استحوذت نيسان على 34 في المئة من حصص منافستها اليابانية المتعثرة.

ويعود التوتر إلى سنة 2015 حينما زادت الدولة حصتها في رينو. وخُفضت الحصة في ما بعد وتم التوصل لاتفاق لتحديد سقف لقدرة الحكومة على التدخل في شؤون التحالف.

واهتز التحالف مرة أخرى في سنة 2018 مع اعتقال رئيس نيسان كارلوس غصن، الذي قال إن الاتهامات الموجهة ضده تهدف إلى منعه التقريب بين صانعَي السيارات الياباني والفرنسي.

وقال الرئيس التنفيذي لرينو لوكا دي ميو في بيان الأربعاء إن الشركتين «تدخلان بشكل مجدٍ هذه الحقبة الجديدة من التحالف بنهج براغماتي وموجه نحو الأعمال».

ومن جهته قال الرئيس التنفيذي لنيسان ماكوتو أوشيدا «بناء على هذه المساواة، ستستمر نيسان في تسخير كفاءاتنا الأساسية وستكون أكثر مرونة لاستكشاف المزيد من فرص النمو التي تدعم استراتيجية أعمالنا».

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