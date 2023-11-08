أرباح «طيران أبوظبي» تقفز 20% إلى 381 مليون درهم في 9 أشهر





حققت مجموعة طيران أبوظبي صافي أرباح بقيمة 381.3 مليون درهم في تسعة الأشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بصافي ربح قدره 316.7 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي وبنمو 20.4%.

وارتفعت إيرادات «طيران أبوظبي» في تسعة الأشهر الأولى من سنة 2023 بنسبة 35% إلى 1.88 مليار درهم مقابل 1.39 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي المقابل، انخفض صافي أرباح مجموعة طيران أبوظبي في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 3.4% ليصل إلى 155.3 مليون درهم مقابل 160.8 مليون درهم حققتها الشركة في الفترة المقابلة من سنة 2022.

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