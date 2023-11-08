شرطة عجمان تعيد حقيبة تحوي 125 ألف درهم لصاحبها خلال 3 ساعات

أعادت القيادة العامة لشرطة عجمان، حقيبة مسروقة بداخلها مبلغ مالي وقدره 125 ألف درهم لشخص من الجنسية الآسيوية، بعد 3 ساعات من ورود بلاغ بفقدانها، وذلك في منطقة الراشدية بإمارة عجمان.

وتفصيلاً قال العقيد غيث خليفة الكعبي، رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، إن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات من أحد الأشخاص آسيوي الجنسية يفيد بسرقة حقيبته الشخصية، وبداخلها مبلغ مالي، وبطاقات بنكية وإثباتات شخصية.

وعلى الفور تحرك رجال

الشرطة إلى المكان المذكور، حيث أفاد المجني عليه بأنه وبعد عودته من عمله نسي

حقيبته الشخصية على مقدمة السيارة بعد توقفه في مواقف البناية التي يسكن بها، وحين عاد إليها لم يجد الحقيبة، فقام بالاتصال على الشرطة على الفور.

فريق عمل

تم تشكيل فريق عمل من رجال البحث الجنائي، وبعد البحث والتحري تمكنت شرطة عجمان من تحديد الجاني وتحديد مكان سكنه وضبطه وبحوزته المبلغ الموصوف كاملاً وتمت إعادته إلى صاحبه في وقت قياسي لم يتجاوز 3 ساعات، وبالتحقيق معه أفاد بأنه وجدها على السيارة وهرب بها.



وأشاد رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، بكفاءة وخبرة رجال الشرطة وجهودهم التي تمكنوا بها من القبض على الجاني، داعياً الجمهور إلى عدم التردد في التبليغ عن أي شخص يحاول ارتكاب أي جريمة أو مخالفة أخرى يعاقب عليها القانون، مؤكـداً أن شرطـة عجمـان ستكون بالمرصاد وستتعامـل بكـل حـزم مـع كـل من يفكر بالعبث بأمن الوطن وسلامـة المواطنيـن والمقيميـن.

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