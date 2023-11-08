سلطان الجابر: بدعم القيادة سيكون COP28 محطة تاريخية ترسخ دور الإمارات في بناء مستقبل أفضل لكوكب الأرض

شارك معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، اليوم في الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في جلسة بعنوان "تصحيح مسار العمل المناخي العالمي في COP28".

استعرض معاليه خلال الجلسة مخرجات الفترة التحضيرية للمؤتمر، والجهود التي يبذلها فريق رئاسة COP28 لضمان استضافة مؤتمر أطراف مميز واستثنائي، وأوضح خطوات الاستعداد للاستضافة من خلال استراتيجية شملت آلية العمل والحوكمة، وجولة عالمية استباقية للاستماع والتواصل وتقصي الحقائق، وإعداد خطة عمل رئاسة المؤتمر، وتحديد أهداف واضحة للمسارات التفاوضية.

وأكد معالي الدكتور سلطان الجابر أن استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر، الذي سيكون أكبر مؤتمر دولي تستضيفه الدولة وأهم مؤتمر عالمي يركز على التصدي لتداعيات تغيُّر المناخ مصدر فخر واعتزاز لكل المواطنين والمقيمين، ومحطة تاريخية ترسخ دور الإمارات في بناء مستقبل أفضل للبشرية وكوكب الأرض، في ظل عالم يعاني من انقسامات جيوسياسية متعددة.

وأشار معاليه إلى أن اللجنة الوطنية العليا للإشراف على الاستضافة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، واللجان المساندة، تبذل جهوداً فائقة في الإعداد للمؤتمر الذي سيشهد حضور أكثر من 85 ألف مشارك، بمن فيهم رؤساء الدول والحكومات والوزراء، وممثلون عن المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والشعوب الأصلية، والشباب.

وشدد معاليه على أن نجاح COP28 مسؤولية وطنية، تستهدف تقديم مؤتمر استثنائي مميز يعزز الدبلوماسية الإماراتية ويحمي مصالح الدولة ويحقق أهدافها، من خلال جهد وطني شامل يتطلب مساهمة القطاعَين الحكومي والخاص وكافة الأفراد والمؤسسات وجميع شرائح المجتمع في الدولة.

وضمن الاستعدادات لاستضافة المؤتمر ومواصلة بناء الزخم اللازم لنجاحه، انعقدت في أبوظبي مؤخراً الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـ COP28، التي حضرها أكثر من 70 وزيراً و100 وفد، لمناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بمفاوضات المؤتمر، بهدف بناء توافق في الآراء وتحديد مسار العمل المرتقب في COP28.

واستضافت أبوظبي أيضاً خلال الشهر الجاري، الاجتماع الخامس للجنة الانتقالية المعنية بموضوع الخسائر والأضرار التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حول تفعيل صندوق الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله.

ونجح الاجتماع في التوافق على توصيات تفعيل الصندوق، للمساهمة في توفير التمويل اللازم للدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ ودعمها في التعافي من تداعياته.

وتستمر رئاسة COP28 في الدعوة إلى إحراز تقدم بشأن تقديم الـ 100 مليار دولار سنوياً، والتعهدات النهائية لصندوق المناخ الأخضر، والالتزامات الجديدة بمضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025، وتجديد موارد صندوق التكيف بنجاح.

وأشار معاليه خلال الجلسة إلى أن عام 2023 شهد حتى الآن أكثر من 23 كارثة طبيعية كبيرة، بما فيها فيضانات وأعاصير وحرائق وذوبان الجليد في كل من القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا) وجرينلاند، موضحا أن عام 2023 سجل أعلى درجة حرارة في الأرض منذ بداية الثورة الصناعية، وأن هذه التداعيات الضخمة تجعل من تغير المناخ "تحدي العصر".

وقدم معاليه نبذة حول استجابة العالم لهذا التحدي حيث قامت منظمة الأمم المتحدة بتأسيس الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ UNFCCC في عام 1992، والاتفاق على عقد مؤتمرات للدول الأطراف في هذه الاتفاقية، وأول هذه المؤتمرات كان في برلين في عام 1995، وأصبحت تنعقد سنوياً وتعرف باسم مؤتمرات الأطراف، وتعد أعلى سلطة سياسية عالمية معنية بتغير المناخ، وأوضح الترابط بين هذه المؤتمرات فكلٌ منها يتابع نتائج ومخرجات المؤتمر السابق.

ومن أهم المؤتمرات السابقة، مؤتمر COP21 الذي انعقد في فرنسا في عام 2015، وتم خلاله التوصل إلى اتفاقية باريس التي ركزت على الإجراءات الضرورية للحد من تداعيات تغير المناخ والتي تشمل "التخفيف" الذي يهدف إلى الإبقاء على معدل ارتفاع حرارة الأرض عند مستوى 1.5 درجة مئوية وتحقيق الحياد المناخي، ثم هناك موضوع "التكيف" الذي يركز على تعزيز مرونة الدول في مواجهة تغير المناخ، ثم موضوع التمويل المناخي" لمساعدة البلدان النامية على تحقيق أهداف العمل المناخي، ثم موضوع "معالجة الخسائر والأضرار" الذي يهدف إلى تقليل انعكاسات تغير المناخ.

وأوضح معاليه أن المؤتمرات السابقة نجحت في تحديد الأولويات الصحيحة، لكنها واجهت تحديات في تنفيذ المخرجات التفاوضية.. وأن العالم أصبح بحاجة إلى مؤتمر استثنائي يحقق نقلة نوعية في العمل المناخي، وهذا ما يسلط أنظار العالم على مؤتمر COP28 ويترقب ما سيتوصل إليه من مخرجات ونتائج.

وشرح معاليه المسؤولية الكبيرة التي تمثلها استضافة COP28 وقال إن العالم يعاني حالياً من انقسامات وتوترات جيوسياسية متعددة الأسباب، ويستضيف المؤتمر 198 دولة ومنظمة كلٌ منها لديه مواقف وآراء ومصالح مختلفة عن الآخرين.. وبما أن التوصل إلى القرارات والمخرجات التفاوضية في المؤتمر يجب أن يكون بالإجماع، فهذا يتطلب تواصلاً مكثفاً ومهارات تفاوضية عالية للتوفيق بين الآراء.

وقال معاليه إن ما يزيد من أهمية COP28 هو أن العالم يتوقع منه إعداد استجابة عالمية فعالة لأول تقييم للتقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس والمعروف باسم "الحصيلة العالمية" التي أظهرت أن العالم بعيد عن المسار الصحيح للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

وقال معاليه إنه ومن خلال رؤية القيادة في دولة الإمارات، تعلمنا مواجهة التحديات بثقة وعزيمة وتفاؤل، والاستناد إلى الدراسات والحقائق العلمية والتكنولوجية في إيجاد حلول عملية لها، وأن تركيز المؤتمر سيكون على تصحيح مسار العمل المناخي العالمي لتحقيق نتائج عملية ملموسة تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مشيراً إلى شعار المؤتمر "نتحد، نعمل، ننجز" الذي تم اختياره بمباركة القيادة.

وأوضح معالي الدكتور سلطان الجابر، أنه تماشياً مع رؤية القيادة بتمكين الشباب، حرصت رئاسة COP28 على تأهيل فريق من المفاوضين الإماراتيين ليقوموا بدور محوري في تحقيق تقدم ملموس في العمل المناخي، وتمكين مستقبل دبلوماسية المناخ بما يعزز الدور الرائد لدولة الإمارات في هذا المجال.

وذكر معاليه أن نسبة المفاوضين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً ضمن فريق COP28 تبلغ نحو 70% من الفريق، ما يؤكد التزام رئاسة المؤتمر بدعم تمثيل الشباب وتفعيل مشاركتهم.

وأكد معاليه أن جهود فريق المؤتمر حققت خطوات مهمة لتطوير العمل المناخي، منها استجابة 85% من اقتصادات العالم لدعوة رئاسة COP28 إلى الالتزام بزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، واستجابة أكثر من 20 شركة للنفط والغاز لدعوة رئاسة المؤتمر إلى خفض انبعاثات الميثان إلى "صافٍ صفري" بحلول 2030، وإحراز بنوك التنمية متعددة الأطراف تقدماً ملموساً في تعزيز وتطوير آليات التمويل المناخي، والاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة الانتقالية المعنية بصندوق الخسائر والأضرار في أبوظبي في مطلع الشهر الجاري، وتضمن توصيات واضحة وحاسمة لتفعيل الصندوق وترتيبات تمويله، إضافة إلى التوافق عالمي حول دعوة رئاسة COP28 إلى تطوير الهيكل المالي الدولي بحيث يوفّر التمويل المناخي بشروط ميسَّرة وتكلفة معقولة، والتقدير الواسع للنموذج الإماراتي لتمويل العمل المناخي.

وتستمر رئاسة المؤتمر في جهودها لتطوير العمل المناخي من خلال دعوتها إلى رفع سقف الطموح وزيادة التمويل المخصص للمناخ من مليارات إلى تريليونات الدولارات، ودعم العديد من المبادرات والإجراءات الهادفة لتعزيز التمويل المناخي، ومنها الوفاء العاجل بالتزامات التمويل السنوية بقيمة 100 مليار دولار التي تعهدت بها الدول المتقدمة لمساعدة الدول النامية منذ أكثر من عقد، وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر.

وأوضح معاليه أن رئاسة COP28 تستهدف من خلال المؤتمر رفع سقف الطموح العالمي للتصدي لتحديات التغير المناخي، بما يحقق تقدماً جوهرياً في العمل المناخي ومستقبلاً مستداماً لجميع الأفراد والمجتمعات، وذلك من خلال تحقيق خفض مؤثر في الانبعاثات، والعمل لتفعيل كل من المسرع العالمي لإزالة الكربون وميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي، وإعداد وتنفيذ استراتيجية الحد من غاز الميثان، وتبنّي أكبر عدد من الدول للتعهدات الهادفة لدعم تسريع خفض الانبعاثات التي سيتم إطلاقها خلال COP28 والقمة العالمية للعمل المناخي، مثل إعلاني COP28 بشأن الصحة والغذاء، سعياً إلى إحداث نقلة نوعية في حياة البشر وسبل العيش في جميع أنحاء العالم، وتوفير هيكل شامل ومجموعة من المبادئ التنظيمية لتوجيه أعمال المنظومة الدولية للتمويل المناخي مستقبلاً.

وتم إعداد إطار للحوكمة الإدارية والمؤسسية من خلال تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين "COP28" برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، والتي من مهامها اتخاذ القرارات وتحديد التوجهات الاستراتيجية الخاصة بتنظيم المؤتمر، وتنسيق العمل بين كافة المؤسسات الحكومية والقطاعات داخل الدولة لضمان استضافته بنجاح.

كما تم تشكيل عدد من اللجان المساندة لدعم عمل اللجنة الوطنية العليا، منها اللجنة التنفيذية لاستضافة وإدارة الفعاليات، برئاسة سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائبة رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، رئيسة مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، وذلك للإشراف على إنجاز الاستعدادات اللازمة للمؤتمر العالمي، بما يشمل ترتيبات استضافة المؤتمر وتجربة الزوار. واتخذت اللجنة برئاستها كافة السبل التي تضمن نجاح استضافة دولة الإمارات للعالم، وأكد معاليه أن اللجنة التزمت بتركيز COP28 على احتواء الجميع، ونفذت خططاً عالمية للتصميم الإنشائي واللوجستي لـ COP28 تراعي تمكين كافة المشاركين لتوحيد الجهود والعمل والإنجاز.

وتم أيضا تشكيل اللجنة الإعلامية للمؤتمر برئاسة سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب الوطني للإعلام، والتي تعمل على تسليط الضوء على التجربة الإماراتية في التخطيط للمستقبل وتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد وبناء نموذج للتنمية المستدامة.

وأشاد معاليه بجهود جميع اللجان المساندة على دورها الحيوي والمهم لإنجاح الاستضافة بما يتماشى مع المستوى الرفيع والمتميز المتوقع من دولة الإمارات.

وتم أيضاً الإعلان عن فريق رئاسة المؤتمر، والذي تضمن تكليف معالي شما المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، بمهمة رائدة المناخ للشباب، وسعادة رزان المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، بمهمة رائدة الأمم المتحدة للمناخ.

وأوضح معالي الجابرأنه تماشياً مع توجيه القيادة بأن يكون COP28 أكثر مؤتمرات الأطراف شمولاً واحتواءً للجميع، تم التشاور مع كل من الجهات المعنية في الدولة والشركاء الاستراتيجيين، والرئاسات السابقة لمؤتمرات الأطراف، وتم القيام بجولة عالمية شملت القارات الخمس، وكانت هذه الجولة خطوة استباقية مهمّة ميّزت رئاسة الإمارات للمؤتمر، وساهمت في الإعداد والتحضير الجيد له إذ لم يتم الاكتفاء بالدور الروتيني المُعتاد لرئاسة المؤتمر وإنما عملنا بمنهجية استباقية، واستمعنا للكل وشاركنا الكل، وأوصلنا أصوات الجميع، لافتاً إلى أن الهدف الأساسي للجولة هو الاستماع للجميع وتقصي الحقائق والبدء بتوفيق الآراء بين اللاعبين المؤثرين وجميع المعنيين بالمؤتمر.

وقال معاليه إن الجولة شملت جميع القارات، وأكثر من 50 دولة، وشهدت عقد لقاءات مع أكثر من 200 من القيادات العالمية والشركاء والخبراء والمعنيين بالعمل المناخي، وتضمنت لقاءات مع ممثلي المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في المملكة المتحدة، وفرنسا، والهند، وباكستان، وعدد من الدول في القارتين الإفريقية والأمريكية، وأن هذه اللقاءات ساهمت في تصحيح التصور العام الخاطئ بشأن استضافة دولة الإمارات للمؤتمر باعتبارها منتجة للنفط، وتم إيضاح الإرث الأصيل ونهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه) في الاستدامة والعمل المناخي منذ تأسيس الدولة.

وأضاف : " شملت الجولة مراكز الفكر والإعلام العالمية التي تسهم في تشكيل الرأي العام العالمي والتي يتخذ بعضها مواقف مسبقة ومرتبطة بأجندات معينة، حيث تم شرح مواقفنا وأولوياتنا واستراتيجيتنا من الاستضافة.. وتضمنت الجولة لقاءات أيضا مع ممثلي قطاع النفط والغاز والصناعات الأكثر تسبباً في الانبعاثات مثل النقل الثقيل وصناعات الحديد والألمنيوم والإسمنت.. وتعتبر هذه أول مرة في تاريخ مؤتمرات الأطراف يتم فيها إشراك هذه القطاعات، وخلال محطات الجولة في عدد من المؤتمرات والفعاليات، منها أسبوع (سيرا) في الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من اللقاءات في الصين والهند، تمت دعوة القطاع للعمل على خفض الانبعاثات.

وأوضح معاليه أنه كان هناك بعض التردد والقلق من قبل بعض المنظمات والدول والمؤسسات بالنسبة لإشراك هذا القطاع في العمل المناخي، وأنه نتيجةً للتواصل الإيجابي والدعوة لحشد الجهود تحقيقاً للمصالح المشتركة، قامت هذه القطاعات، وللمرة الأولى، بالإعلان عن التزامات وتعهدات واضحة في مجال خفض الانبعاثات والعمل المناخي.

وأشار معاليه إلى اللقاءات مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ومؤسسات التمويل الدولية، وشركات القطاع الخاص، حيث تمت مناقشة دورها في ضرورة تطوير آليات التمويل العالمي، وزيادة تمويل العمل المناخي العالمي.. وكان هناك تفاعل إيجابي من هذه المؤسسات وتوافق على ضرورة زيادة الإنفاق على العمل المناخي.

ونوه إلى أن الجولة شملت مجموعة من اللقاءات مع مجتمع الشباب حول العالم نظراً لأهمية دورهم في العمل المناخي ومدى ارتباط مستقبلهم بتطوراته وأشار إلى استحداث COP28 مهمة رائد الشباب للمناخ وقال :“ نتطلع إلى أن تكون هناك بصمة دائمة لدولة الإمارات في مؤتمرات الأطراف من خلال جعل هذا المنصب دائماً”.

وأوضح معاليه أن الجولة شملت لقاءات مع المؤسسات الدينية خاصة، الأزهر والفاتيكان، وتم التنسيق معهما لدعم العمل المناخي في ضوء الأهمية الكبيرة لدور هذه القيادات في غرس القيم والمبادئ التي تحثّ الأفراد والمجتمعات على الخير وحماية كوكب الأرض، ودعا قادة الأديان إلى تحفيز العمل المناخي في مجتمعاتهم.. لافتاً إلى أنه بفضل رؤية القيادة، تم ترسيخ مبادئ الانفتاح والتسامح واحتواء الجميع ضمن قيم المجتمع في دولة الإمارات، وأنه تماشياً مع هذه الرؤية، سيكون هناك ولأول مرة في مؤتمرات الأطراف جناح للأديان في COP28.

وتضمنت الجولة العالمية لقاءات مع الشعوب الأصلية تحقيقاً لمبدأ الشمول واحتواء الجميع، حيث سيستضيف COP28 لأول مرة في مؤتمرات الأطراف جناحاً لهذه الشعوب.

وأوضح معاليه أن هذه الجولة الاستباقية ساهمت في البدء بتقريب وجهات النظر وتوفيق الآراء للوصول إلى توافق عالمي لرفع سقف الطموح المناخ.

وانتقل معاليه إلى شرح خطة عمل رئاسة COP28 التي تم إعدادها بناءً على مخرجات ونتائج جولة الاستماع والتواصل، لتساهم في تقديم استجابة فعالة لنتائج الحصيلة العالمية لاتفاق باريس، وحلول ملموسة للتحديات القائمة من خلال اتخاذ إجراءات فعالة تتماشى مع ركائز الخطة الأربع وهي تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر، وتسعى رئاسة COP28 من خلال تلك الركائز إلى أن يكون المؤتمر نقطة تحول لإنجاز تقدم ملموس وجوهري في العمل المناخي العالمي، بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأشار معاليه إلى أن مخرجات الجولة أسهمت أيضاً في تحديد نهج المؤتمر في تحديد وإدارة المسارات التفاوضية لتعزيز حلول تداعيات تغير المناخ، مثل الحد من الانبعاثات، وزيادة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة، والزراعة الذكية وحماية الغابات.

وقدم معاليه أعضاء فريق الإمارات التفاوضي الذين أعربوا عن فخرهم بالمشاركة في هذه المهمة الوطنية لإنجاح استضافة COP28 والوصول إلى نتاج ملموسة عبر التركيز على تكريس التوافق وتحقيق الإجماع المنشود حول مختلف مجالات النتائج التفاوضية، والتي امتدت طوال العام الجاري في هذه المهمة المرتقب استكمالها خلال فعاليات المؤتمر ومفاوضاته التي ستُجرى في مدينة إكسبو دبي.

واستعرض معاليه برنامج المؤتمر الذي يمتد من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل، مشيراً إلى إضافة موضوعات متخصصة بناءً على المشاورات التي أجريت مع كافة الأطراف المعنية .

ولفت معاليه إلى أن برنامج الموضوعات المتخصصة يتضمن أياماً جديدة تستجيب للتحديات العالمية، حيث خصصت رئاسة COP28 يوماً للصحة والإغاثة والتعافي والسلام لأول مرة في مؤتمرات الأطراف، ويتضمن هذا اليوم مؤتمراً وزارياً للصحة والمناخ هو الأول من نوعه في مؤتمرات الأطراف، إلى جانب موضوعات متخصصة أخرى، كما سيكون COP28 أول مؤتمر يركز على دور التجارة والتمويل في العمل المناخي، ويجمع قادة من كافة المستويات الحكومية والمجتمعية، بمن فيهم رؤساء البلديات المحليون في الدول، والقادة العالميون، لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك لبناء مدن أكثر استدامة وأماناً وحفاظاً على البيئة لحماية كوكب الأرض.

وأوضح معاليه أن رئاسة COP28 تحمل مسؤولية توفيق آراء المجتمع الدولي على تقديم استجابة حاسمة وفعالة لنتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، وتصحيح مسار العمل العالمي الهادف لتحقيقها، مشيراً إلى أن مجالات التركيز الرئيسية للاستجابة تتضمن تحقيق نتائج قوية في مجال "التخفيف"، والتوصل إلى اتفاق شامل بشأن التكيف، وحلول رائدة في مجال التمويل، بما يشمل تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، والوفاء خلال COP28 في دبي بالتعهدات التي تمت في مؤتمر COP27 في شرم الشيخ، مع ضرورة مضاعفة تمويل التكيف، بما يشمل تقديم تعهدات للصندوق المخصص لهذا الهدف، وكذلك تحقيق نقلة نوعية في مؤسسات التمويل الدولية، وبناء وتعزيز أسواق الكربون، وحشد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص ليرتفع التمويل المناخي من المليارات إلى التريليونات.

ثم قدم معاليه لمحة عن موقع استضافة COP28 في مدينة إكسبو دبي والذي يضم منطقتين، حيث تقام المفاوضات في "المنطقة الزرقاء" المخصصة للوفود الرسمية والمشاركين المعتمَدين من جانب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي تخضع هذه المنطقة لإدارتها، بينما ستكون "المنطقة الخضراء" التي تديرها دولة الإمارات مفتوحة للجمهور والمنظمات غير الرسمية والمشاركين الآخرين.

وأوضح معاليه الميزة الكبيرة التي يوفرها اختيار مدينة إكسبو دبي مبيناً أنه ولأول مرة في دورات مؤتمر الأطراف تجتمع المنطقتان الخضراء والزرقاء في موقع واحد، مما يسهل عمل المؤتمر ويتيح لصناع القرار والمسؤولين والمفاوضين التفاعل مع الأفراد والطلبة ومؤسسات المجتمع، وتقريب مُخرجات المؤتمر من تطلعات الأفراد والمجتمعات واحتياجاتهم، وتحقيق إنجازات ملموسة وفاعلة لأجيال الحاضر وترك إرث يحمي أجيال المستقبل.

ومن المتوقع أن يشهد COP28 مشاركة أكثر من 160 رئيس دولة وحكومة و85000 مشارك وأكثر من 5000 ممثلي وسائل الإعلام الحاصلين على الاعتماد الإعلامي الرسمي من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وحرصاً على إيصال رسالة المؤتمر ونقل فعالياته للعالم أجمع، فقد تم تخصيص مساحات وأماكن كافية للإعلام، ومركزَيْن إعلاميَّين مزودَين بجميع التقنيات اللازمة لتسهيل مهمة الإعلاميين.

وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أهمية توقيت مؤتمر COP28 الذي يتزامن مع اليوم الوطني لدولة الإمارات، التي تقدم تجربتها للعالم مثالاً حياً لتوحيد الجهود والعمل والإنجاز، وأوضح أن نجاح المؤتمر جهد وطني شامل، يتطلب مساهمة القطاعَين الحكومي والخاص وكافة الأفراد والمؤسسات وجميع شرائح المجتمع داخل الدولة، وقيام الشركات والجهات المعنية بإطلاق وتنفيذ مبادرات مرتبطة بالاستدامة وتحقيق الحياد المناخي، وإبراز دور الدولة الإيجابي في العمل المناخي، والتخطيط للمشاركة في المنطقة الخضراء خلال المؤتمر لعرض جهود ومبادرات الجهات الحكومية في مجال التغير المناخي.

ووجه معاليه دعوة إلى كافة الجهات للتعاون والتنسيق في هذه المسؤولية الوطنية، بما يضمن تقديم مؤتمر استثنائي مميز يعزز الدبلوماسية الإماراتية ويحمي مصالح الدولة ويحقق أهدافها، معرباً عن ثقته أنه بدعم القيادة وتكاتف الجميع وتضافر جهودهم، سيكون COP28 محطة تاريخية تسجل دور الإمارات في بناء مستقبل أفضل للبشرية وكوكب الأرض.

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