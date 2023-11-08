المنتخب السعودي يستهل مشواره في تصفيات كأس العالم من ملعب الفتح بالأحساء

سيستهل المنتخب السعودي لكرة القدم مشواره في التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في وقت لاحق هذا الشهر بمباراة على أرضه أمام باكستان في الأحساء.

وقال المنتخب السعودي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "من الأحساء نبدأ .. الطريق لكأس العالم يبدأ من ملعب الفتح.

"موعدنا الخميس 16 نوفمبر يا أهل الأحساء". وسيلعب المنتخب السعودي مع نظيره الأردني في 21 نوفمبر خارج أرضه ثم يستضيف طاجيكستان يوم 21 مارس 2024.

وسيتجدد اللقاء مرة أخرى بين المنتخبين يوم 26 مارس في طاجيكستان. وفي السادس من يونيو

من العام المقبل يواجه باكستان على أرضها ويختتم مشواره بالدور الثاني من التصفيات عندما يستضيف منتخب الأردن في 11 يونيو.

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