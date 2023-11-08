طلب غريب للاعب من النجم النرويجي هالاند في منافسات دوري أبطال أوروبا (فيديو)

أثار الغيني محمد علي كامارا، لاعب نادي يونغ بويز السويسري، جدلا واسعا، خلال مباراة فريقه أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي (0-3)، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وسار محمد علي كامارا خلف النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، عند خروجهما من أرض الملعب بعد نهاية الشوط الأول، ليطلب قميص مهاجم مانشستر سيتي، قبل أن يستجيب له النرويجي.

وانتهى الشوط الأول بتأخر فريق محمد كامارا بهدفين من دون رد، سجل إيرلينغ هالاند أولهما، قبل أن يختتم ثلاثية الفريق الإنجليزي في الشوط الثاني، بإحرازه الهدف الشخصي الثاني له.

وأبدى رافائيل ويكي، المدير الفني لنادي يونغ بويز، استغرابه من طلب لاعبه، بقوله بعد نهاية المباراة: "لم أر ما فعله لاعبي، هذا خبر جديد بالنسبة لي، أنا مندهش قليلا بشأن ذلك الآن، من ناحية أخرى، لا أعتقد أن الأمر له علاقة بالمباراة، لكن سأتحدث معه، ربما سأله إيرلينغ (هالاند)"، وفقا لموقع "يورو سبورت".

وتابع رافائيل ويكي، قائلا: "في نهاية المطاف، لا أعتقد أن هذا له علاقة بالأداء، لكني سأتحدث مع اللاعب".

من جانبه، قال الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، إن الأمر لم يكن "موضوعا كبيرا" بالنسبة له مضيفا "لا أعرف شيئا عن ذلك. فزنا بثلاثة أهداف من دون رد. لقد حدث ذلك، لا أعرف السبب".





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