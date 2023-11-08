حمدان بن محمد: ماذا يمكن لدولة أن تنجز خلال 365 يوماً؟

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فيديو على حساب سموه في "إنستغرام"، تصدره سؤال مفاده ماذا يمكن لدولة أن تنجز

خلال 365 يوماً؟

لتأتي الإجابة على شكل تعداد لمنجزات الإمارات في العام 2023، التي استطاعت أن تكسر المستحيل في كل أمر تتصدى له، تحت ظل قيادتها التي لا تعرف المستحيل.

- الإمارات التي جعلت المستحيل تحدياً وهدفاً لكسره..

نجحت في استضافة العالم أجمع بعد أن كان ذلك مستحيلاً في ظل جائحة كبلت العالم مدة عامين، عبر "إكسبو 2020 دبي"، الذي شهد نجاحاً منقطع النظير.

- المستحيل أن تتحدى قواعد الهندسة لتبني أيقونة معمارية..

الإمارات كسرته

لتهدي العالم "متحف المستقبل"، الذي نال لقب أجمل مبنى في العالم بجدارة.

- المستحيل أن يرتفع حجم التجارة العالمية في ظل التراجع العالمي..

الإمارات جعلته واقعاً بتحقيقها نمواً في تجارتها غير النفطية بنسبة 17%، لتصل إلى 2.2 تريليون درهم.

- المستحيل أن تستقبل دولة ملايين السياح بعد جائحة عالمية..

الإمارات كسرت ذلك

باستقبالها 25 مليون سائح.

- المستحيل أن تتصدر دولة عمرها 50 عاماً المؤشرات التنموية العالمية..

الإمارات رسخت ذلك واقعاً بتصدرها 186 مؤشراً تنموياً عالمياً.

- المستحيل أن تفتح جميع دول العالم لك أبوابها دون تأشيرة..

الإمارات حققت ذلك بتصدرها التصنيف العالمي لأقوى جواز سفر بدخول 180 دولة دون الحاجة لتأشيرة.

- المستحيل أن تجمع مليار وجبة لفقراء العالم..



الإمارات فعلت ذلك خلال شهر واحد فقط.

- المستحيل أن تشجع ملايين الطلاب العرب على القراءة..



الإمارات فعلت ذلك عبر أكبر تحدٍ عالمي للقراءة "تحدي القراءة العربي"، الذي جمع 24.8 مليون طالب.

- المستحيل أن تكون دولة نفطية أكبر مستثمر في الطاقة النظيفة..

الإمارات فعلت ذلك بتوقيعها اتفاقاً بـ100 مليار دولار للاستثمار في الطاقة النظيفة.

- المستحيل أن تقود دولة نفطية أكبر حوار عالمي حول تغير المناخ..

الإمارات تستضيف قمة "COP 28" بحضور 140 رئيس دولة وحكومة.

- المستحيل أن تكون واحة أمن في منطقة تموج بالاضطرابات..



الإمارات حققت ذلك بتصدرها مؤشر الأمن والتجول ليلاً بأمان.

ليختتم الفيديو بعبارة تلخص الحال: "هذه هي الإمارات في 2023.. قيادة لا تعرف المستحيل، ودولة تصنع المستقبل ولا تنتظره"

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