الصليب الأحمر: قافلة إلى غزة تعرضت لإطلاق نار

الصليب الأحمر: قافلة إلى غزة تعرضت لإطلاق نار
التاريخ
11/8/2023 9:11:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت المتحدثة الإقليمية باسم الصليب الأحمر إن قافلة كان مقررا أن تصل غزة أمس الثلاثاء غيرت طريقها إثر إطلاق نار عليها.
وأضافت المتحدثة أن ما أدخل من مساعدات إلى غزة غير كاف لسد الحاجات الأساسية للسكان.
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