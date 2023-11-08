من جديد .. صواريخ القسام تقصف تحشدات للعدو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن تدمير دبابةً صهيونيةً في منطقة التوام بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النار فيها.
وأضافت أنها دمرت دبابة صهيونية شمال بيت حانون بقذيفة "الياسين 105" ليرتفع عدد الآليات التي تم تدميرها اليوم إلى 16 آلية إسرائيلية .
وأضافت الكتائب أنها قصفت تحشدات لقوات العدو في مجمع "مفتاحيم" برشقة صاروخية.
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