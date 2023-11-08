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من جديد .. صواريخ القسام تقصف تحشدات للعدو

11/8/2023 9:11:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن تدمير دبابةً صهيونيةً في منطقة التوام بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النار فيها.

وأضافت أنها دمرت دبابة صهيونية شمال بيت حانون بقذيفة "الياسين 105" ليرتفع عدد الآليات التي تم تدميرها اليوم إلى 16 آلية إسرائيلية .


وأضافت الكتائب أنها قصفت تحشدات لقوات العدو في مجمع "مفتاحيم" برشقة صاروخية.


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