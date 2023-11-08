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صادرات البحرين و(علي بابا دوت كوم) يعقدان شراكة رائدة لتعزيز التجارة عبر الحدود

11/8/2023 9:08:34 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت صادرات البحرين توقيع مذكرة تفاهم مع Alibaba العملاقة للتجارة الإلكترونية، في خطوة هامة نحو تعزيز فرص واعدة للتجارة العالمية.

وتم تعزيز هذه الشراكة الضخمة خلال معرض الصين الدولي السادس للاستيراد الذي أقيم في شنغهاي، مما يمثل تعاونًا تاريخيًا.

وجاءت مذكرة التفاهم تتويجا لمناقشات أجريت على هامش زيارة وفد تجاري رفيع المستوى إلى جمهورية الصين الشعبية برئاسة سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو، وزير التجارة والصناعة.

وتبشر هذه الاتفاقية التعاونية بعصر جديد من العلاقات التجارية، مما يدفع المشاريع التجارية البحرينية إلى الأسواق العالمية. وتهدف الشراكة إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة لمنصات Alibaba لربط المصدرين البحرينيين بقاعدة واسعة من العملاء الدوليين. وعلى هذه الاساس تلتزم صادرات البحرين وAlibaba بتسهيل التجارة وتقليص الحواجز وتعزيز وصول الشركات البحرينية إلى الأسواق العالمية مما يعزز النمو والتنوع الاقتصادي في المملكة.

وبهذه المناسبة، عبر سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة صادرات البحرين عن اعتزازه لهذا التعاون، قائلاً: "إن هذه الشراكة هي شهادة على التزامنا بتعزيز البصمة التجارية العالمية للبحرين. إن الانتشار العالمي الواسع ل Alibaba يتوافق تمامًا مع أهدافنا لتمكين المصدرين البحرينيين للتوسع في الأسواق الدولية. إنها لحظة محورية تعد بدفع الرخاء الاقتصادي والابتكار".

وتطلق هذه الاتفاقية مبادرة استراتيجية تهدف إلى إنشاء نظام بيئي تجاري عالمي أكثر شمولاً حيث تستعد صادرات البحرين و Alibaba لاستكشاف سبل تطوير الأعمال وتبادل المعرفة وتعزيز التجارة الإلكترونية بين الشركات البحرينية. وستشمل هذه الجهود مختلف القطاعات والصناعات، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات البحرينية على الساحة العالمية.

وسلطت الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين، السيدة صفاء شريف عبد الخالق، الضوء على أهمية هذا التعاون، قائلة "إن هذه الشراكة مع Alibaba تفتح أبوابًا جديدة للمؤسسات القائمة في مملكة البحرين، وتمكنها من تسخير إمكانات التجارة الإلكترونية والوصول إلى افاق عالمية. إنه لمن دواعي السرور ان نمضي قُدُماً في هذه الرحلة التحويلية مع Alibaba، وتعزيز التزامنا بدعم المنتجات والخدمات المحلية على نطاق عالمي."

وعلّق أندرو زانغ الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال ورئيس تطوير الموردين في Alibaba على التعاون قائلاً: "إن صادرات البحرين و Alibaba على ثقة من أن تعاونهما سيحقق عوائد مثمرة للشركات البحرينية، مما يعزز استراتيجية التنوع الاقتصادي في البلاد. وتؤكد هذه الشراكة المهمة التزام صادرات البحرين بتمكين المؤسسات البحرينية وتعزز مهمة مجموعة Alibaba لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية في أي مكان".

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