صادرات البحرين و(علي بابا دوت كوم) يعقدان شراكة رائدة لتعزيز التجارة عبر الحدود

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت صادرات البحرين توقيع مذكرة تفاهم مع Alibaba العملاقة للتجارة الإلكترونية، في خطوة هامة نحو تعزيز فرص واعدة للتجارة العالمية.
وتم تعزيز هذه الشراكة الضخمة خلال معرض الصين الدولي السادس للاستيراد الذي أقيم في شنغهاي، مما يمثل تعاونًا تاريخيًا.
وجاءت مذكرة التفاهم تتويجا لمناقشات أجريت على هامش زيارة وفد تجاري رفيع المستوى إلى جمهورية الصين الشعبية برئاسة سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو، وزير التجارة والصناعة.
وتبشر هذه الاتفاقية التعاونية بعصر جديد من العلاقات التجارية، مما يدفع المشاريع التجارية البحرينية إلى الأسواق العالمية. وتهدف الشراكة إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة لمنصات Alibaba لربط المصدرين البحرينيين بقاعدة واسعة من العملاء الدوليين. وعلى هذه الاساس تلتزم صادرات البحرين وAlibaba بتسهيل التجارة وتقليص الحواجز وتعزيز وصول الشركات البحرينية إلى الأسواق العالمية مما يعزز النمو والتنوع الاقتصادي في المملكة.
وبهذه المناسبة، عبر سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة صادرات البحرين عن اعتزازه لهذا التعاون، قائلاً: "إن هذه الشراكة هي شهادة على التزامنا بتعزيز البصمة التجارية العالمية للبحرين. إن الانتشار العالمي الواسع ل Alibaba يتوافق تمامًا مع أهدافنا لتمكين المصدرين البحرينيين للتوسع في الأسواق الدولية. إنها لحظة محورية تعد بدفع الرخاء الاقتصادي والابتكار".
وتطلق هذه الاتفاقية مبادرة استراتيجية تهدف إلى إنشاء نظام بيئي تجاري عالمي أكثر شمولاً حيث تستعد صادرات البحرين و Alibaba لاستكشاف سبل تطوير الأعمال وتبادل المعرفة وتعزيز التجارة الإلكترونية بين الشركات البحرينية. وستشمل هذه الجهود مختلف القطاعات والصناعات، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات البحرينية على الساحة العالمية.
وسلطت الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين، السيدة صفاء شريف عبد الخالق، الضوء على أهمية هذا التعاون، قائلة "إن هذه الشراكة مع Alibaba تفتح أبوابًا جديدة للمؤسسات القائمة في مملكة البحرين، وتمكنها من تسخير إمكانات التجارة الإلكترونية والوصول إلى افاق عالمية. إنه لمن دواعي السرور ان نمضي قُدُماً في هذه الرحلة التحويلية مع Alibaba، وتعزيز التزامنا بدعم المنتجات والخدمات المحلية على نطاق عالمي."
وعلّق أندرو زانغ الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال ورئيس تطوير الموردين في Alibaba على التعاون قائلاً: "إن صادرات البحرين و Alibaba على ثقة من أن تعاونهما سيحقق عوائد مثمرة للشركات البحرينية، مما يعزز استراتيجية التنوع الاقتصادي في البلاد. وتؤكد هذه الشراكة المهمة التزام صادرات البحرين بتمكين المؤسسات البحرينية وتعزز مهمة مجموعة Alibaba لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية في أي مكان".
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