سبعة مليارات ريال إجمالي أصول المصارف الإسلامية في سلطنة عمان

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- Akhbar Al Khaleej) قال طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، إن إجمالي أصول المصارف والنوافذ الإسلامية في سلطنة عمان وصل إلى سبعة مليارات ريال عماني، بزيادة قدرها 13 بالمئة على أساس سنوي، وذلك حتى سبتمبر الماضي.
وقال العمري في كلمة له اليوم الأربعاء خلال أعمال "المؤتمر العماني للصيرفة الإسلامية" في دورته الثانية، إن المؤسسات المصرفية الإسلامية قدمت تمويلا بقيمة 5.8 مليار ريال عماني، فيما بلغ إجمالي الودائع لديها 5.3 مليار ريال عماني، وهو ما يتوافق مع حصة سوقية تبلغ 17.6 بالمئة من حيث إجمالي الأصول، وأكثر من 19 بالمئة من حصة السوق، من حيث التمويل الإسلامي والودائع الإسلامية.
وأكد، حسب وكالة الأنباء العمانية، أن قطاع الصيرفة الإسلامية أصبح منذ إطلاقه أحد المحركات الأساسية لنمو القطاع المصرفي في سلطنة عمان، وأن القطاع شهد خلال الفترة من 2013م إلى ديسمبر 2022م نموا سنويا مركبا قدره 4.3 بالمئة.
وذكر أنه وفقا لتقرير الاستقرار الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2023م، فإن الحصة السوقية لقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان تحتل حاليا المرتبة الخامسة على مستوى دول مجلس التعاون، والمرتبة 14 على المستوى العالمي من بين أكثر من 70 دولة تمتلك مؤسسات مصرفية إسلامية.
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