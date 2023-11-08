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سبعة مليارات ريال إجمالي أصول المصارف الإسلامية في سلطنة عمان

11/8/2023 9:08:34 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، إن إجمالي أصول المصارف والنوافذ الإسلامية في سلطنة عمان وصل إلى سبعة مليارات ريال عماني، بزيادة قدرها 13 بالمئة على أساس سنوي، وذلك حتى سبتمبر الماضي.

وقال العمري في كلمة له اليوم الأربعاء خلال أعمال "المؤتمر العماني للصيرفة الإسلامية" في دورته الثانية، إن المؤسسات المصرفية الإسلامية قدمت تمويلا بقيمة 5.8 مليار ريال عماني، فيما بلغ إجمالي الودائع لديها 5.3 مليار ريال عماني، وهو ما يتوافق مع حصة سوقية تبلغ 17.6 بالمئة من حيث إجمالي الأصول، وأكثر من 19 بالمئة من حصة السوق، من حيث التمويل الإسلامي والودائع الإسلامية.

وأكد، حسب وكالة الأنباء العمانية، أن قطاع الصيرفة الإسلامية أصبح منذ إطلاقه أحد المحركات الأساسية لنمو القطاع المصرفي في سلطنة عمان، وأن القطاع شهد خلال الفترة من 2013م إلى ديسمبر 2022م نموا سنويا مركبا قدره 4.3 بالمئة.

وذكر أنه وفقا لتقرير الاستقرار الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2023م، فإن الحصة السوقية لقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان تحتل حاليا المرتبة الخامسة على مستوى دول مجلس التعاون، والمرتبة 14 على المستوى العالمي من بين أكثر من 70 دولة تمتلك مؤسسات مصرفية إسلامية.

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