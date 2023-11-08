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بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام

11/8/2023 9:08:33 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الأربعاء، على انخفاض مؤشرها العام 16.9 نقطة ليبلغ مستوى 6557.7 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.26 في المئة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه تم تداول 134.6 مليون سهم عبر 8945 صفقة نقدية بقيمة 34 مليون دينار كويتي (نحو 103.7 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7.8 نقطة ليبلغ مستوى 5348.07 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.15 في المئة من خلال تداول 64.3 مليون سهم عبر 3097 صفقة نقدية بقيمة 8.4 مليون دينار (نحو 25.6 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 26.3 نقطة ليبلغ مستوى 7195.9 نقطة بنسبة انخفاض 0.36 في المئة من خلال تداول 70.3 مليون سهم عبر 5848 صفقة بقيمة 25.6 مليون دينار (نحو 78.08 مليون دولار).

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