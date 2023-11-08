بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الأربعاء، على انخفاض مؤشرها العام 16.9 نقطة ليبلغ مستوى 6557.7 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.26 في المئة.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه تم تداول 134.6 مليون سهم عبر 8945 صفقة نقدية بقيمة 34 مليون دينار كويتي (نحو 103.7 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7.8 نقطة ليبلغ مستوى 5348.07 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.15 في المئة من خلال تداول 64.3 مليون سهم عبر 3097 صفقة نقدية بقيمة 8.4 مليون دينار (نحو 25.6 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 26.3 نقطة ليبلغ مستوى 7195.9 نقطة بنسبة انخفاض 0.36 في المئة من خلال تداول 70.3 مليون سهم عبر 5848 صفقة بقيمة 25.6 مليون دينار (نحو 78.08 مليون دولار).
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