رئيس الأمن العام يستقبل مساعد رئيس الأمن لشئون المجتمع ومدير إدارة الوقاية من الجريمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام اليوم الأربعاء العقيد عمار مصطفى السيد مساعد رئيس الأمن العام لشئون المجتمع، وعلي أحمد أميني مدير إدارة الوقاية من الجريمة.
وخلال اللقاء، أشاد رئيس الأمن العام بالمستوى العلمي لإدارة الوقاية من الجريمة وبرنامج معًا والقائمين عليهما، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل لتحقيق الرؤية الأمنية للوزارة، والتي أرساها وزير الداخلية ويوليها اهتمامًا بالغًا والمرتكزة على مبدأ الشراكة المجتمعية ضمن منظومة عمل متكاملة تتوافق مع المعايير الدولية لتنعكس بصورة إيجابية على المخرجات والنتائج التي تحقق الوقاية من الجريمة، وتطوير عمل شرطة خدمة المجتمع لتكون في أعلى المستويات التنافسية والاستدامة وتقديم أفضل الخدمات.
وشدد على أهمية العمل على تطوير آليات وأساليب العمل المبني على أسس علمية وعملية سليمة والاهتمام باستطلاعات الرأي ومراقبة وقياس الأداء.
من جانبه، استعرض مساعد رئيس الأمن العام لشئون المجتمع 24 كتابًا من النتاج الفكري لإدارتي الوقاية من الجريمة وبرنامج "معًا"، والتي شملت مختلف الإصدارات من المناهج التعليمية، ومراجع المدرسين، والدراسات البحثية وأنواعها، والتي تتميز بإصدارها باللغتين العربية والانجليزية، وتستهدف جميع فئات المجتمع.
وفي ختام اللقاء، تسلم رئيس الأمن العام هدية تذكارية ترمز لجميع الجوائز والشهادات التي حصدتها ونالتها إدارة الوقاية من الجريمة ومن أبرزها جائزة "ستيفي" العالمية.
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