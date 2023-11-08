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رئيس الأمن العام يستقبل مساعد رئيس الأمن لشئون المجتمع ومدير إدارة الوقاية من الجريمة

11/8/2023 9:08:32 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام اليوم الأربعاء العقيد عمار مصطفى السيد مساعد رئيس الأمن العام لشئون المجتمع، وعلي أحمد أميني مدير إدارة الوقاية من الجريمة.
وخلال اللقاء، أشاد رئيس الأمن العام بالمستوى العلمي لإدارة الوقاية من الجريمة وبرنامج معًا والقائمين عليهما، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل لتحقيق الرؤية الأمنية للوزارة، والتي أرساها وزير الداخلية ويوليها اهتمامًا بالغًا والمرتكزة على مبدأ الشراكة المجتمعية ضمن منظومة عمل متكاملة تتوافق مع المعايير الدولية لتنعكس بصورة إيجابية على المخرجات والنتائج التي تحقق الوقاية من الجريمة، وتطوير عمل شرطة خدمة المجتمع لتكون في أعلى المستويات التنافسية والاستدامة وتقديم أفضل الخدمات.

وشدد على أهمية العمل على تطوير آليات وأساليب العمل المبني على أسس علمية وعملية سليمة والاهتمام باستطلاعات الرأي ومراقبة وقياس الأداء.

من جانبه، استعرض مساعد رئيس الأمن العام لشئون المجتمع 24 كتابًا من النتاج الفكري لإدارتي الوقاية من الجريمة وبرنامج "معًا"، والتي شملت مختلف الإصدارات من المناهج التعليمية، ومراجع المدرسين، والدراسات البحثية وأنواعها، والتي تتميز بإصدارها باللغتين العربية والانجليزية، وتستهدف جميع فئات المجتمع.

وفي ختام اللقاء، تسلم رئيس الأمن العام هدية تذكارية ترمز لجميع الجوائز والشهادات التي حصدتها ونالتها إدارة الوقاية من الجريمة ومن أبرزها جائزة "ستيفي" العالمية.

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