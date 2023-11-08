معرض فني لتكريم رواد السينما العربية من مؤسسة الدوحة للأفلام

الدوحة – أصداف نيوز:

افتتحت مؤسسة الدوحة للأفلام اليوم معرض إنتاج 2023 تحت عنوان سينما العالم العربي، ويستمر حتى 20 يناير 2024 في سكة وادي مشيرب.

وجاء معرض إنتاج 2023 في إطار التزام الدوحة للأفلام بدعم وإبراز الأصوات السينمائية في المنطقة، وهو معرض فني متعدد الوسائط يتتبع الطفرة التي شهدتها السينما العربية ويكرم مؤسسي ورواد صناعة السينما عربيا.

ويسلط المعرض الضوء على نسيج القصص لصناع الأفلام العرب ويوفر مساحة تأملية لاستكشاف الوضع التاريخي والحالي للسينما العربية، كما يعمل على مواجهة الصور النمطية المتأصلة في الثقافة السينمائية العربية.

ويتتبع المعرض بداية رحلة السينما في العالم العربي منذ بدايات القرن العشرين والتي شهدت انطلاقة المشوار الفني لصناع أفلام عرب بارزين كالأخوة لاما، طاهر حناش، محمد بيومي، وألبير شمامة شيكلي والذين كانوا رواد صناعة السينما في مصر وتونس والجزائر.

كما يسلط الضوء على العصر الذهبي للسينما والذي استمر منذ الأربعينيات وحتى السبعينيات، وكذلك صناع الأفلام المعاصرين الذين أعادوا ابتكار السرد القصصي من خلال مقاربات متنوعة وتجريبية.

ويلقي المعرض كذلك نظرة على تطور صناعة السينما في منطقة الخليج والمشرق العربي وشمال إفريقيا، ويقدم أعمالا فنية متعددة الوسائط لاثني عشر فنانا وفنانة من قطر هم: نور التميمي، بلال خالد، أميرة النملة، محمد الحمادي، كلثم آل فخرو، حيان منور، آية بتيري، نورة الساعي، ناصر الكبيسي، نور النصر، هنوف أحمد، عرمان المنصوري.

ويوفر إنتاج 2023 للزوار فرصة لاستكشاف مجموعة استثنائية من معدات وتجهيزات السينما، تتضمن وثائق أصلية وملصقات إعلانية للأفلام، بالإضافة إلى مؤثرات شخصية جمعت من رواد السينما بين الثلاثينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

كما ينظم المعرض جلسات نقاشية حول السينما، وعروضا سينمائية حول فلسطين، ومختارات من كلاسيكيات السينما الخالدة من قائمة أفضل 100 فيلم عربي.

في هذا السياق، قالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام:“شهدت سينما العالم العربي طفرة رائعة في السنوات الأخيرة، إذ أصبحت صناعة مؤثرة لها مكانتها على المستوى الدولي، لهذا يشكل معرض إنتاج 2023 تكريما لصناع الأفلام الذين أرسوا قواعد السرد القصصي الثري للفنانين العرب الحاليين، لتؤدي هذه القواعد دورا رئيسيا في تحدي المفاهيم النمطية السائدة وكسر الحواجز لمشاركة قصصنا وأفكارنا الأصلية”.

وأضافت“وعلى الرغم من هذا، فإننا نشهد الرقابة والتعتيم الذي يمارس على الأصوات الفلسطينية، ولهذا لا يزال الطريق طويلا للوصول إلى الفهم الحقيقي والمساواة”، مؤكدة أهمية مشاركة أصوات السينما المستقلة من منطقتنا وتكريم تراثنا السينمائي العظيم.

وأوضحت أن المعرض يعبر عن التقدير الذي يكنه الجمهور العالمي للسينما العربية، والصدى والتأثير الذي تركته على المستوى الدولي، مشيرة إلى أن المعرض يعكس النسيج الثقافي المتنوع للعالم العربي، ويظهر قوة السينما كوسيط يربط بين الشخصيات في الأفلام وبين الجمهور.

وأعربت الرميحي عن اعتزاز مؤسسة الدوحة للأفلام من خلال هذا المعرض بدعم الرحلة الإبداعية للفنانين الموهوبين الذين يساهمون بقوة في تعزيز الفهم الثقافي المتبادل في هذه الحقبة الذهبية الجديدة للسينما العربية.

جدير بالذكر أن قائمة المساهمين في إنتاج 2023 تشمل كلا من: متاحف قطر، مشيرب العقارية، أرشيف خزائن فلسطين، مشروع ملصقات أضواء المدينة لبنان، مركز السينما العربية مصر، سودان فيلم فاكتوري، محمد ملص سوريا، مالك، نجل الراحل مصطفى العقاد الولايات المتحدة الأميركية، رضا بيهي تونس، نصير كتاري تونس.

كما تقدم متاحف قطر معرضا خاصا للألعاب البصرية والمجسمات والكاميرات التي تحكي قصة الأفلام.–قنا