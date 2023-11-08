معرض فني لتكريم رواد السينما العربية من مؤسسة الدوحة للأفلام

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- Asdaf News)
الدوحة – أصداف نيوز:
افتتحت مؤسسة الدوحة للأفلام اليوم معرض إنتاج 2023 تحت عنوان سينما العالم العربي، ويستمر حتى 20 يناير 2024 في سكة وادي مشيرب.
وجاء معرض إنتاج 2023 في إطار التزام الدوحة للأفلام بدعم وإبراز الأصوات السينمائية في المنطقة، وهو معرض فني متعدد الوسائط يتتبع الطفرة التي شهدتها السينما العربية ويكرم مؤسسي ورواد صناعة السينما عربيا.
ويسلط المعرض الضوء على نسيج القصص لصناع الأفلام العرب ويوفر مساحة تأملية لاستكشاف الوضع التاريخي والحالي للسينما العربية، كما يعمل على مواجهة الصور النمطية المتأصلة في الثقافة السينمائية العربية.
ويتتبع المعرض بداية رحلة السينما في العالم العربي منذ بدايات القرن العشرين والتي شهدت انطلاقة المشوار الفني لصناع أفلام عرب بارزين كالأخوة لاما، طاهر حناش، محمد بيومي، وألبير شمامة شيكلي والذين كانوا رواد صناعة السينما في مصر وتونس والجزائر.
كما يسلط الضوء على العصر الذهبي للسينما والذي استمر منذ الأربعينيات وحتى السبعينيات، وكذلك صناع الأفلام المعاصرين الذين أعادوا ابتكار السرد القصصي من خلال مقاربات متنوعة وتجريبية.
ويلقي المعرض كذلك نظرة على تطور صناعة السينما في منطقة الخليج والمشرق العربي وشمال إفريقيا، ويقدم أعمالا فنية متعددة الوسائط لاثني عشر فنانا وفنانة من قطر هم: نور التميمي، بلال خالد، أميرة النملة، محمد الحمادي، كلثم آل فخرو، حيان منور، آية بتيري، نورة الساعي، ناصر الكبيسي، نور النصر، هنوف أحمد، عرمان المنصوري.
ويوفر إنتاج 2023 للزوار فرصة لاستكشاف مجموعة استثنائية من معدات وتجهيزات السينما، تتضمن وثائق أصلية وملصقات إعلانية للأفلام، بالإضافة إلى مؤثرات شخصية جمعت من رواد السينما بين الثلاثينيات والثمانينيات من القرن الماضي.
كما ينظم المعرض جلسات نقاشية حول السينما، وعروضا سينمائية حول فلسطين، ومختارات من كلاسيكيات السينما الخالدة من قائمة أفضل 100 فيلم عربي.
في هذا السياق، قالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام:“شهدت سينما العالم العربي طفرة رائعة في السنوات الأخيرة، إذ أصبحت صناعة مؤثرة لها مكانتها على المستوى الدولي، لهذا يشكل معرض إنتاج 2023 تكريما لصناع الأفلام الذين أرسوا قواعد السرد القصصي الثري للفنانين العرب الحاليين، لتؤدي هذه القواعد دورا رئيسيا في تحدي المفاهيم النمطية السائدة وكسر الحواجز لمشاركة قصصنا وأفكارنا الأصلية”.
وأضافت“وعلى الرغم من هذا، فإننا نشهد الرقابة والتعتيم الذي يمارس على الأصوات الفلسطينية، ولهذا لا يزال الطريق طويلا للوصول إلى الفهم الحقيقي والمساواة”، مؤكدة أهمية مشاركة أصوات السينما المستقلة من منطقتنا وتكريم تراثنا السينمائي العظيم.
وأوضحت أن المعرض يعبر عن التقدير الذي يكنه الجمهور العالمي للسينما العربية، والصدى والتأثير الذي تركته على المستوى الدولي، مشيرة إلى أن المعرض يعكس النسيج الثقافي المتنوع للعالم العربي، ويظهر قوة السينما كوسيط يربط بين الشخصيات في الأفلام وبين الجمهور.
وأعربت الرميحي عن اعتزاز مؤسسة الدوحة للأفلام من خلال هذا المعرض بدعم الرحلة الإبداعية للفنانين الموهوبين الذين يساهمون بقوة في تعزيز الفهم الثقافي المتبادل في هذه الحقبة الذهبية الجديدة للسينما العربية.
جدير بالذكر أن قائمة المساهمين في إنتاج 2023 تشمل كلا من: متاحف قطر، مشيرب العقارية، أرشيف خزائن فلسطين، مشروع ملصقات أضواء المدينة لبنان، مركز السينما العربية مصر، سودان فيلم فاكتوري، محمد ملص سوريا، مالك، نجل الراحل مصطفى العقاد الولايات المتحدة الأميركية، رضا بيهي تونس، نصير كتاري تونس.
كما تقدم متاحف قطر معرضا خاصا للألعاب البصرية والمجسمات والكاميرات التي تحكي قصة الأفلام.–قنا
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