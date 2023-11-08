مشاركة أكثر من 1000 لاعبة في”دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات”

دبي – أصداف نيوز:

تنطلق غداً منافسات النسخة الـ11 من“دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات”، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بمشاركة أكثر من 1000 لاعبة وتستمر منافساتها حتى 20 نوفمبر الجاري.

تقام الدورة بهدف استقطاب المواهب الرياضية النسائية ونشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة للمرأة، وتتضمن 7 بطولات رياضية متنوعة في البولينج، وسباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، والبادل، والريشة الطائرة، والرماية، وتحدي الحواجز.

وتدشن رياضة البولينج منافسات الدورة غداً، في مركز دبي الدولي للبولينج، فيما تنطلق بعد غد الجمعة منافسات البادل لفئتي المواطنات والمقيمات، بنادي“جست بادل” في ميناء راشد.

وتبدأ منافسات الريشة الطائرة الاثنين المقبل، بنادي النصر الرياضي، وذلك لفئتي المواطنات والمقيمات، ويقام سباق الجري لمسافة 4.5 كم بمضمار ميدان في 17 نوفمبر الجاري ويتضمن فئة المواطنات والفئة المفتوحة، وتليه منافسات الرماية في ميدان فزاع لرماية السكتون بمنطقة الروية يوم 18 نوفمبر. وتقام بطولة“تحدي الحواجز” في نادي جرافيتي جيم بمنطقة القوز في 19 نوفمبر، ويختتم سباق الدراجات الهوائية منافسات الدورة في 20 نوفمبر بجزيرة نخلة ديرة، وتتنافس فيه المشاركات ضمن 3 فئات هي (المواطنات لمسافة 20 كم، والمقيمات لمسافة 20 كم، والفئة المفتوحة لمسافة 30 كم).–وام