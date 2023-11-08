مشاركة أكثر من 1000 لاعبة في”دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات”

(MENAFN
- Asdaf News)
دبي – أصداف نيوز:
تنطلق غداً منافسات النسخة الـ11 من“دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات”، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بمشاركة أكثر من 1000 لاعبة وتستمر منافساتها حتى 20 نوفمبر الجاري.
تقام الدورة بهدف استقطاب المواهب الرياضية النسائية ونشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة للمرأة، وتتضمن 7 بطولات رياضية متنوعة في البولينج، وسباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، والبادل، والريشة الطائرة، والرماية، وتحدي الحواجز.
وتدشن رياضة البولينج منافسات الدورة غداً، في مركز دبي الدولي للبولينج، فيما تنطلق بعد غد الجمعة منافسات البادل لفئتي المواطنات والمقيمات، بنادي“جست بادل” في ميناء راشد.
وتبدأ منافسات الريشة الطائرة الاثنين المقبل، بنادي النصر الرياضي، وذلك لفئتي المواطنات والمقيمات، ويقام سباق الجري لمسافة 4.5 كم بمضمار ميدان في 17 نوفمبر الجاري ويتضمن فئة المواطنات والفئة المفتوحة، وتليه منافسات الرماية في ميدان فزاع لرماية السكتون بمنطقة الروية يوم 18 نوفمبر. وتقام بطولة“تحدي الحواجز” في نادي جرافيتي جيم بمنطقة القوز في 19 نوفمبر، ويختتم سباق الدراجات الهوائية منافسات الدورة في 20 نوفمبر بجزيرة نخلة ديرة، وتتنافس فيه المشاركات ضمن 3 فئات هي (المواطنات لمسافة 20 كم، والمقيمات لمسافة 20 كم، والفئة المفتوحة لمسافة 30 كم).–وام
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