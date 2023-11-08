رئيس الأمن العام يستقبل مندوبي وزارة النقل البريطانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام اليوم الأربعاء محمد أحمد مندوب أمن الطيران في سفارة المملكة المتحدة لدى الرياض، و حمزة يوسف مندوب أمن الطيران في سفارة المملكة المتحدة لدى الدوحة، والسيد باولو روسو سكرتير ثاني في السفارة البريطانية لدى المملكة.
وتم خلال اللقاء مناقشة سبل أوجه التعاون بين وزارة الداخلية ووزارة النقل البريطانية في مجال أمن المطارات والطيران، والتنسيق لعقد البرامج التدريبية بهذا الشأن بين الجانبين، كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في المجالات الأمنية.
حضر الاجتماع العميد محمد عبدالله الحرم مساعد رئيس الأمن العام لشئون العمليات والتدريب.
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