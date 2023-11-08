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رئيس الأمن العام يستقبل مندوبي وزارة النقل البريطانية

11/8/2023 8:13:07 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام اليوم الأربعاء محمد أحمد مندوب أمن الطيران في سفارة المملكة المتحدة لدى الرياض، و حمزة يوسف مندوب أمن الطيران في سفارة المملكة المتحدة لدى الدوحة، والسيد باولو روسو سكرتير ثاني في السفارة البريطانية لدى المملكة.
وتم خلال اللقاء مناقشة سبل أوجه التعاون بين وزارة الداخلية ووزارة النقل البريطانية في مجال أمن المطارات والطيران، والتنسيق لعقد البرامج التدريبية بهذا الشأن بين الجانبين، كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في المجالات الأمنية.
حضر الاجتماع العميد محمد عبدالله الحرم مساعد رئيس الأمن العام لشئون العمليات والتدريب.

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