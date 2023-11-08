نيوزويك: بايدن يواجه ثورة شبابية بسبب موقفه الداعم لإسرائيل

MENAFN - Al Wakeel News)أفادت مجلة نيوزويك بأن الرئيس الأميركي جو بايدن يواجه ثورة شبابية تدين بشدة دعم الولايات المتحدة غير المشروط لإسرائيل في حربها على غزة التي تستهدف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، كما تقول.



يشار إلى أن إسرائيل مستمرة منذ شهر في قصف قطاع غزة مما تسبب حتى الان باستشهاد أكثر من 10 آلاف شخص، بمن فيهم أكثر من 4 آلاف طفل وجرح عشرات الآلاف ودفع مئات الآلاف إلى النزوح من مساكنهم.

وذكرت المجلة أن مجموعات عديدة من الناخبين الشباب بعثت برسالة إلى الرئيس بايدن تحذره من أن النهج المستمر الذي تتبعه إدارته تجاه الحرب في الشرق الأوسط قد يحكم على فرص إعادة انتخابه بالفشل.



وتحذر الرسالة من أن موقف إدارة بايدن حيال غزة قد تؤدي إلى نفور مجموعات رئيسية من الناخبين من التصويت للرئيس الحالي في انتخابات عام 2024، وهي التي ساعدته في الفوز في الانتخابات السابقة.

ووفقا لنيوزويك، فقد حذر قادة مجموعات ناخبين أخرى من أن العنف في الخارج يمكن أن تكون له تداعيات سياسية على الصعيد المحلي، ليس فقط في السباق الرئاسي، بل على الديمقراطيين الذين يتنافسون للظفر بمناصب سياسية أقل أهمية نسبيا في عموم البلاد.



ونقلت المجلة الأميركية نصا من الرسالة جاء فيه: "لقد نضجنا خلال عقدين من الحرب التي لا نهاية لها والتي كلفت آلاف الأرواح الأميركية وملايين الأرواح في جميع أنحاء العالم. نحن نعلم أنك كلما سمحت باستمرار حصار غزة لفترة أطول، زاد خطر تحول هذا الصراع إلى صراع إقليمي أوسع، مما قد يجر القوات الأميركية إلى القتال أو الاحتلال. ومن شأن ذلك أن يتسبب في كارثة أخلاقية وسياسية على حد سواء".



وورد في الرسالة أيضا أنه "يستحيل على مرشح رئاسي ديمقراطي الفوز دون إقبال كبير من الناخبين الشباب وتعبئتهم، فهم حجر الزاوية في تحالف ديمقراطي رابح، والغالبية العظمى من الشباب في هذا البلد مرعوبون بحق من الفظائع التي ترتكب بأموال ضرائبنا".



وأوضحت نيوزويك في تقريرها أن الموقعين على الرسالة هم من مجموعات، من بينها "مسيرة من أجل حياتنا" المناهضة للعنف المسلح، ومجموعة "متحدون نحلم"، و"جيل الشباب من أجل التغيير"، التي توصف بأنها أكبر شبكة يقودها الشباب المهاجرون في الولايات المتحدة، وحركة "الشروق" (صن رايز) المهتمة بقضايا التغير المناخي.

وأفادت المجلة بأن المديرة السياسية لحركة الشروق، ميشيل ويندلينغ، تحدثت معها عبر الهاتف لتخبرها أن بايدن بعدم مطالبته بوقف إطلاق النار في غزة تبنى "خيارا محفوفا بمخاطر جمة"، وكلما طال أمد امتناعه عن الدعوة لهدنة فإن ذلك يمكن أن يؤثر عليه سياسيا.



وأردفت ويندلينغ -وهي "يهودية"- القول إن الرسالة تعبر عن مشاعر جيل مناهض للحرب، وإن "من الواضح جدا من قواعدنا الانتخابية أنها تشعر بحزن شديد بسبب الإبادة الجماعية في غزة، وأن أموال الضرائب التي ندفعها تستخدم لشراء أسلحة الدمار للجيش الإسرائيلي".

كما تحدث ياسين شيخ، رئيس منظمة طلاب من أجل العدالة في فلسطين بجامعة ولاية كينت، إلى المجلة ليعرب عن إدانتهم الشديدة لما تقدمه الولايات المتحدة من دعم "غير مشروط، لفظيا وسياسيا وماليا، لتصرفات إسرائيل في فلسطين وضد الشعب الفلسطيني".



الجزيرة