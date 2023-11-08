الصحة الفلسطينية: استشهاد 192 شخص من الطواقم الطبية بغزة لغاية الان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية اليوم عن استشهاد 192 من الطواقم الطبية و36 من الدفاع المدني جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر على غزة.



كما قالت الوزيرة، مي الكيلة، إن أكثر من نصف مستشفيات قطاع غزة أصبحت خارج الخدمة إما بسبب القصف أو لنفاد الوقود والكهرباء.



وأضافت في مؤتمر صحافي أن 18 مستشفى في غزة خرجت من الخدمة من أصل 35 مستشفى.

