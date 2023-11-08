الصحة الفلسطينية: استشهاد 192 شخص من الطواقم الطبية بغزة لغاية الان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية اليوم عن استشهاد 192 من الطواقم الطبية و36 من الدفاع المدني جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر على غزة.
كما قالت الوزيرة، مي الكيلة، إن أكثر من نصف مستشفيات قطاع غزة أصبحت خارج الخدمة إما بسبب القصف أو لنفاد الوقود والكهرباء.
وأضافت في مؤتمر صحافي أن 18 مستشفى في غزة خرجت من الخدمة من أصل 35 مستشفى.
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