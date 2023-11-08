Wednesday, 08 November 2023 04:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصحة الفلسطينية: استشهاد 192 شخص من الطواقم الطبية بغزة لغاية الان

11/8/2023 8:11:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية اليوم عن استشهاد 192 من الطواقم الطبية و36 من الدفاع المدني جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر على غزة.


كما قالت الوزيرة، مي الكيلة، إن أكثر من نصف مستشفيات قطاع غزة أصبحت خارج الخدمة إما بسبب القصف أو لنفاد الوقود والكهرباء.


وأضافت في مؤتمر صحافي أن 18 مستشفى في غزة خرجت من الخدمة من أصل 35 مستشفى.


MENAFN08112023000208011052ID1107394245

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث