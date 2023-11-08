الرئيس الإيراني يطالب بإنهاء الإبادة البشرية في غزة

الرئيس الإيراني يطالب بإنهاء الإبادة البشرية في غزة
التاريخ
11/8/2023 8:11:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بوقف "الغارات الصهيونية على غزة بشكل عاجل وإنهاء الإبادة البشرية وإيصال المساعدات".
وقال رئيسي، إن "استشهاد آلاف الفلسطينيين في غزة على يد الكيان الصهيوني يتم بدعم أميركي وغربي".
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