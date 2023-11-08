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الرئيس الإيراني يطالب بإنهاء الإبادة البشرية في غزة

11/8/2023 8:11:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بوقف "الغارات الصهيونية على غزة بشكل عاجل وإنهاء الإبادة البشرية وإيصال المساعدات".


وقال رئيسي، إن "استشهاد آلاف الفلسطينيين في غزة على يد الكيان الصهيوني يتم بدعم أميركي وغربي".


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